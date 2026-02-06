Trump abre el Monumento Nacional Marino en el Atlántico a la pesca comercial [Ing]

Frente a la costa de Cape Cod, el Monumento Nacional Marino Northeast Canyons and Seamounts es una zona oceánica única que ha estado protegida durante una década. El presidente Trump tomó medidas el viernes para permitir la pesca comercial en el único monumento nacional marino del océano Atlántico, una zona del tamaño de Connecticut que alberga delfines, ballenas en peligro de extinción, tortugas marinas y antiguos corales de aguas profundas. Relacionada: www.meneame.net/story/trump-abre-zona-marina-protegida-pacifico-pesca-