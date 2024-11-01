edición general
El troyano Zohran Mamdani

Mamdani critica al Estado de Israel y le atribuye un inexistente genocidio en Gaza. Ha descrito las políticas israelíes como de racistas, cuando, en realidad, la sociedad israelí es un crisol de razas; apoya al movimiento Boicot, Desinversiones y Sanciones (BDS), y ha presentado proyectos legislativos a fin de prohibir que las organizaciones benéficas de Nueva York financien a instituciones involucradas con asentamientos israelíes.

Kasterot
Gran aporte para poder ver cuan averiadas y egocéntricas son las mentes sionistas. #0
13
Verdaderofalso
#1 un buen resumen de porqué algunos sectores le odian
4
Olepoint
inexistente genocidio en Gaza -> Al mismo nivel que el terraplanismo, la negación del holocausto, la negación del cambio climático antropogénico, o la negación de la teoría de la evolución de las especies.

Imbéciles, cínico, estúpidos, e hijos de la gran puta siempre los habrá, pero mientras menos, mejor.
2
#4 sorecer
Me pareció OKdiario cuando empecé a leerlol
1
Kasterot
#4 no dudes que puedan tener el mismo editor o linea editorial. Yavhe los cría y ellos se juntan
0
#3 okeil
Conclusión, la democracia está muy por encima del sionismo y perfectamente en contra de sus manipulaciones.
0
#6 Kuruñes3.0
Hoder el panfleto projodío este xD poco menos que comparan al indio con Hiler, Gengis Khan o Gárgamel...
0

