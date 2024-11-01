El troyano Zohran Mamdani

Mamdani critica al Estado de Israel y le atribuye un inexistente genocidio en Gaza. Ha descrito las políticas israelíes como de racistas, cuando, en realidad, la sociedad israelí es un crisol de razas; apoya al movimiento Boicot, Desinversiones y Sanciones (BDS), y ha presentado proyectos legislativos a fin de prohibir que las organizaciones benéficas de Nueva York financien a instituciones involucradas con asentamientos israelíes.