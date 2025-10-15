edición general
La tripulación de un vuelo Barcelona -Tel Aviv con Blue Bird escribe "Palestina" en el equipaje de un pasajero [ENG]

Los pasajeros de Blue Bird que viajaban de Barcelona a Tel Aviv se sorprendieron al descubrir, al aterrizar en Israel, que el personal de tierra del aeropuerto de Barcelona había escrito la palabra "Palestina" en el equipaje de un pasajero. Blue Bird respondió al incidente y declaró: «Como aerolínea israelí que continuó volando a Israel durante la guerra, Blue Bird Airways considera este caso con gran severidad y contactó de inmediato con la compañía de servicios de tierra en Barcelona para exigirle que garantice que no se produzcan incidentes

Veelicus #1 Veelicus
Pobrecitos, se ofenden porque les recuerden lo que son.
inerte #2 inerte
Es raro con la seguridad que tienen con los vuelos a Israel, hay agentes israelíes supervisando la seguridad de viajeros y equipajes de estas salidas.
#3 dclunedo
Pues si es la mía me cago en su p....m... que se pinten el nab...
