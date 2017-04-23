edición general
El Tribunal Supremo confirma la nulidad de la retirada de la medalla de oro de Sevilla a Utrera Molina

«En definitiva, la sentencia aquí recurrida, concluye que no quedó acreditado que la concesión de la medalla de oro estuviera motivada por la participación activa del señor Utrera Molina en la represión de la dictadura, sino algo muy diferente: que en efecto favorable que el desempeño de sus funciones de gobernador civil produjo en toda la demarcación provincial, generando en ella una notable mejoría y un indiscutible progreso», abunda ahora el alto tribunal para desestimar el recurso.

8 comentarios
javibaz
Atado y bien atado.
ehizabai
Una más del Supremo, que ya se declaró heredera del Tribunal Supremo de Burgos del 1938 y no de la legítima...
Vendrán ahora las buenas gentes bienpensantes a decirnos maravillas sobre la modélica transición, la democracia plena, separación de poderes y demás milongas.
concentrado
En España, el TS, a Hitler no le retiraría una distinción por haber construido autopistas e infraestructuras, disminuido el paro, extender los viajes vacacionales entre los trabajadores o impulsar el deporte.
tul
hay que limpiar los juzgados de fachos, son la punta de lanza de los regres
oceanon3d
Que asco de juristas ... pero hay que entenderlos; son los hijos y nietos de esta gente.

Sin vergüenza alguna siempre resacando las leyes buscando pequeños asideros para cumplir con sus mierdas ideológicas.
#8 Borgiano
Entierro épico de este señor con el yernísimo portando el féretro

www.elconfidencial.com/espana/2017-04-23/cara-al-sol-franquismo-exmini
Andreham
Vamos que no se la dieron por la represión en la dictadura sino por la represión en la dictadura.
Cosmos1917
Reforma del poder judicial ya. Hay ejemplos de sobra....y por supuesto que no se elijan entre ellos nunca como primera premisa.
