El Tribunal Supremo confirma la nulidad de la retirada de la medalla de oro de Sevilla a Utrera Molina

«En definitiva, la sentencia aquí recurrida, concluye que no quedó acreditado que la concesión de la medalla de oro estuviera motivada por la participación activa del señor Utrera Molina en la represión de la dictadura, sino algo muy diferente: que en efecto favorable que el desempeño de sus funciones de gobernador civil produjo en toda la demarcación provincial, generando en ella una notable mejoría y un indiscutible progreso», abunda ahora el alto tribunal para desestimar el recurso.