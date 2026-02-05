edición general
El Tribunal de Justicia de la UE da la razón a Puigdemont y anula las decisiones del Parlamento Europeo que le levantaron la inmunidad

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha revocado las decisones del Parlamento Europeo que levantaron la inmunidad que, como eurodiputados, gozaban el expresidente catalán Carles Puigdemont y los 'exconsellers' Toni Comín y Clara Ponsatí, después de que el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena cursara en 2021 el correspondiente suplicatorio para poder investigarles por su responsabilidad en el 'procés'.

| etiquetas: tjue , puigdemont , llarena
Mildranx #2 Mildranx
Lo de siempre en vez de hacer un fallo por el fondo, lo hacen por un defecto de forma, a si q cuando vuelva a suceder un caso parecido habrá q esperar años para tener la resolución...
anarion321 #3 anarion321
#2 Ciertamente estas cosas son muy perjudiciales a la larga.

Un ejemplo que a mí me molesto de esto fue cuando se declaró inconstitucional la amnistía de Montoro por defectos de forma, y el resto de puntos se declaró que no era necesario entrar en el fondo. De haberlo hecho tendríamos a día de hoy un ordenamiento jurídico más férreo que el aborto actual por el TC politizado de Pumpido.
#5 Pitchford *
El ponente del caso en la Eurocámara de Vox.. Hay que ser inútiles..
#4 omega7767
¿este tipo aún anda fugado?
