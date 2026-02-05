El Tribunal de Justicia de la UE da la razón a Puigdemont y anula las decisiones del Parlamento Europeo que le levantaron la inmunidad

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha revocado las decisones del Parlamento Europeo que levantaron la inmunidad que, como eurodiputados, gozaban el expresidente catalán Carles Puigdemont y los 'exconsellers' Toni Comín y Clara Ponsatí, después de que el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena cursara en 2021 el correspondiente suplicatorio para poder investigarles por su responsabilidad en el 'procés'.
| etiquetas: tjue , puigdemont , llarena
Un ejemplo que a mí me molesto de esto fue cuando se declaró inconstitucional la amnistía de Montoro por defectos de forma, y el resto de puntos se declaró que no era necesario entrar en el fondo. De haberlo hecho tendríamos a día de hoy un ordenamiento jurídico más férreo que el aborto actual por el TC politizado de Pumpido.