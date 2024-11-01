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Un tribunal de La Haya ordena el embargo de la sede del Instituto Cervantes en Países Bajos

Un tribunal de La Haya ordena el embargo de la sede del Instituto Cervantes en Países Bajos

El Tribunal de Distrito de La Haya ha decretado el embargo de la sede del Instituto Cervantes en Utrecht (Holanda), tras haber autorizado el pasado 19 de marzo la ejecución en ese país de los laudos arbitrales por el cambio en 2013 de la normativa de retribución de energías renovables. El inmueble, valorado en unos 10 millones de euros y registrado a nombre del Instituto Español de Emigración, será vendido en presencia de un notario, según el escrito de los letrados encargados de registrar el embargo.

| etiquetas: instituto cervantes , embargo , tribunal
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8 comentarios
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#2 Joroñas
Gracias Mariano!
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makinavaja #4 makinavaja
#2 ...ya no se acuerda... de nada... :-D :-D
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Apotropeo #8 Apotropeo
#2 ¿ Mariano ?, No, todas estas mierdas son cosas del ignoto M. Rajoy.
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#6 omega7767
Mariano Rajoy sobre el PSOE ""Nadie sabe qué va a pasar mañana, y así no hay quien invierta. El inversor internacional lo que quiere es seguridad jurídica, no un sobresalto diario"."
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#5 Pitchford
Supongo que en ningún caso se llegará a un embargo, sino que una vez agotadas las vías de recurso, si se pierde definitivamente, se pagará antes del embargo. Menudos agujeros trasladados al futuro, con intereses, gastos de abogados, costas y multas seguramente.
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Nube_Gris #3 Nube_Gris
Gracias al PP y a todos los españoles traidores que votan a una banda de gente que actúa con las mismas tácticas que la mafia.
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Gadfly #1 Gadfly
Españistan
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Supercinexin #7 Supercinexin
#1 Más bien los grandes socios y hamijos holandeses. Independientemente de lo que

Garantizo que el Juez ha dictado la sentencia de su vida. La sonrisa al redactarla le ha debido ocupar toda la cara.

Por parte del Gobierno, lo que se debería hacer ahora mismo es desmantelar toda estructura administrativa en Holanda, habida cuenta de que queda claro que su Gobierno no es de fiar y puede robártelo cuando le dé la santa gana.
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menéame