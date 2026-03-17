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El Tribunal de Cuentas investigará si Ayuso perdonó 71 millones a Quirón y Ribera Salud

El Tribunal de Cuentas investigará si Ayuso perdonó 71 millones a Quirón y Ribera Salud

Una denuncia presentada por el PSOE alertó de posibles irregularidades sobre la gestión de hospitales públicos concesionados

| etiquetas: tribunal , cuentas , investigará , ayuso , quirón , ribera salud
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8 comentarios
21 4 0 K 170 actualidad
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Sí. Pero a cambio de un ático dúplex.
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Kantinero #6 Kantinero *
El Tribunal de Cuentas controlado por el PP le va a hacer mimitos a la Yuso

www.cgt-lkn.org/blog/sociedad/politica-corrupcion/el-tribunal-de-cuent
1 K 28
#7 Jotax
Agua de borrajas. Y si la molestan mucho convoca elecciones de nuevo y otra mayoría absoluta y mientras esto pase es intocable. A ver si la gente espabila aunque parecen mas creyentes y ella su Dios y la adoran.
1 K 23
elgranpilaf #3 elgranpilaf
Investigará por si tenía que haberles perdonado más
0 K 11
mariKarmo #5 mariKarmo
Y las cervezas qué, eh?
0 K 11
Furiano.46 #2 Furiano.46
Que no pierdan el tiempo: si se lo perdonó y sabiendo esto no va a pagar por ello.
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#8 Toponotomalasuerte *
#2 no se lo perdono. Lo cambio por comisiones familiares. Por qué estos hijos de puta roban lo que quieren con la horda de comemierdas que les votan que tragan toda esta basura mientras miran a otro lado, al muerto de hambre, a los therians o a las señoras con burka, que debe de estar España llena.
Es el trozo de mierda de tu vecino, que se traga toda esta corrupción con la estupidez de que "ejque roban todos" y así estos ni se tienen que esconder.
El votante del PP, o es ladrón, o paguitas o un comemierda. A los dos primeros los respeto. El último es basura.
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#4 Barriales
Todos los del Tribunal de Cuentas son Comonistas, antisionistas y piojosos.
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menéame