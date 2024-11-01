El Tribunal de Cuentas describe al PCE como un partido técnicamente en quiebra

Según las memorias que el PCE ha presentado anualmente al Tribunal de Cuentas, y recogidas por éste en el llamado Informe de fiscalización del cumplimiento del principio de transparencia por los partidos políticos, publicado en 2025, durante el periodo 2017-2023, el PCE se vio obligado a recurrir sistemáticamente a la venta de su patrimonio inmobiliario para mantener su actividad política. El descalabro de Podemos y SUMAR ha agudizado la situación.