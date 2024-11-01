edición general
12 meneos
26 clics
El Tribunal de Cuentas describe al PCE como un partido técnicamente en quiebra

El Tribunal de Cuentas describe al PCE como un partido técnicamente en quiebra

Según las memorias que el PCE ha presentado anualmente al Tribunal de Cuentas, y recogidas por éste en el llamado Informe de fiscalización del cumplimiento del principio de transparencia por los partidos políticos, publicado en 2025, durante el periodo 2017-2023, el PCE se vio obligado a recurrir sistemáticamente a la venta de su patrimonio inmobiliario para mantener su actividad política. El descalabro de Podemos y SUMAR ha agudizado la situación.

| etiquetas: pce , partidos politicos. financiacion , quiebra
11 1 0 K 110 politica
7 comentarios
11 1 0 K 110 politica
Supercinexin #1 Supercinexin
Son comunistas, no pretenderéis que lleven bien las cuentas :troll:

El chiste, para que lo haga un facha, lo hago yo y me llevo el karma yo.
6 K 68
Sinfonico #2 Sinfonico
#1 Ese tópico era válido hasta que China se lo ha pasado por el forro, ya ni para los fachas vale
2 K 35
Supercinexin #4 Supercinexin
#2 Así es. De hecho, fíjate cómo los países más capitalistas que aplican más el Capitalismo que les gusta a los liberatas, el de Reagan y Thatcher, el de todo privado y mínimo Estado, están totalmente empufados con una deuda pública de mil pares de cojones, una inflación galopante y una situación contable que si hablásemos de una empresa no duraría ni hasta el viernes de esta semana, mientras que los países con más sector público y más políticas de corte Socialista son los que mejor…   » ver todo el comentario
1 K 20
#5 Seat127
#1 Pues tan comunistas no serán que no socializan las pérdidas :troll:
0 K 8
#6 perica_we
gastar más de lo que entra.... (y en sueldos será una buena parte).
malvender lo que otros con menos sacaron.
1 K 22
ctrlaltsupr1 #3 ctrlaltsupr1
¡Qué desilusión! ¡Qué traición a tanta gente que no puedo dejar de recordar!
1 K 10
#7 endy *
Quiebra económica y quiebra intelectual. Hace tiempo que otros les adelantaron por la izquierda
0 K 7

menéame