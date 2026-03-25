Tres escenarios de ataque por tierra contra Irán mientras Estados Unidos envía miles de tropas más a Oriente Medio [eng]

Lo que se echa en falta son las unidades blindadas pesadas, la profundidad logística y las estructuras de mando necesarias para una guerra terrestre prolongada. En términos prácticos, se trata de una fuerza que puede actuar con rapidez y selectividad, pero no una que pueda sostener operaciones en el interior de Irán o durante un período prolongado. "Eso es suficiente para capturar un objetivo pequeño durante un tiempo. Hay que entender que incluso la 82.ª División Aerotransportada es una fuerza de reacción inmediata para proporcionar...
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Se espera que las tropas provengan de la Fuerza de Respuesta Inmediata de la división, que puede movilizarse en cualquier parte del mundo en 18 horas.
El despliegue, combinado con dos Unidades Expedicionarias de Marines que ya se dirigen hacia el Golfo Pérsico, podría acercar entre 6.000 y 8.000 soldados terrestres estadounidenses a Irán.
www.opb.org/article/2026/03/25/pentagon-orders-thousands-of-troops-to-
Van a por todas. Cueste lo que lo cueste
Imagino que pretenden chantajear el régimen sin dejar sacar su petroleo a Asia sino desbloquean el estrecho. Es una jugada arriesgada. Es de suponer que los iranís ya cuentan con ello y puede que todo lo que estén vendiendo y sacando ahora sea simplemente un extra. Lo más probable es que sigan bloqueando, y, a partir de entonces a todo el mundo: ni ellos… » ver todo el comentario
Qeshm es de donde salen las lanchas que atacan los buques, Abu Musa y Greater Tunb son estrategicas, más pequeñas.
Qeshm sería el objetivo y a la vez demasiado cercana a Irán.
Los iraníes se cargarán sus propias fortificaciones antes de abandonar la isla.