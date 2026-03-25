Tres escenarios de ataque por tierra contra Irán mientras Estados Unidos envía miles de tropas más a Oriente Medio [eng]

Lo que se echa en falta son las unidades blindadas pesadas, la profundidad logística y las estructuras de mando necesarias para una guerra terrestre prolongada. En términos prácticos, se trata de una fuerza que puede actuar con rapidez y selectividad, pero no una que pueda sostener operaciones en el interior de Irán o durante un período prolongado. "Eso es suficiente para capturar un objetivo pequeño durante un tiempo. Hay que entender que incluso la 82.ª División Aerotransportada es una fuerza de reacción inmediata para proporcionar...