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Tres escenarios de ataque por tierra contra Irán mientras Estados Unidos envía miles de tropas más a Oriente Medio [eng]

Tres escenarios de ataque por tierra contra Irán mientras Estados Unidos envía miles de tropas más a Oriente Medio [eng]

Lo que se echa en falta son las unidades blindadas pesadas, la profundidad logística y las estructuras de mando necesarias para una guerra terrestre prolongada. En términos prácticos, se trata de una fuerza que puede actuar con rapidez y selectividad, pero no una que pueda sostener operaciones en el interior de Irán o durante un período prolongado. "Eso es suficiente para capturar un objetivo pequeño durante un tiempo. Hay que entender que incluso la 82.ª División Aerotransportada es una fuerza de reacción inmediata para proporcionar...

| etiquetas: geoestrategia , guerra , militar , información , ataques
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9 comentarios
6 1 0 K 104 actualidad
javibaz #4 javibaz
A morir por la gloria de Israel.
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azathothruna #6 azathothruna
Espero que los gringos caigan como moscas
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alehopio #1 alehopio *
Entre 2000 y 3000 paracaidistas del Ejército estadounidense pertenecientes a la 82.ª División Aerotransportada han recibido órdenes escritas para desplegarse en Oriente Medio, según un funcionario del gobierno estadounidense que no estaba autorizado a hablar públicamente.

Se espera que las tropas provengan de la Fuerza de Respuesta Inmediata de la división, que puede movilizarse en cualquier parte del mundo en 18 horas.

El despliegue, combinado con dos Unidades Expedicionarias de Marines que ya se dirigen hacia el Golfo Pérsico, podría acercar entre 6.000 y 8.000 soldados terrestres estadounidenses a Irán.

www.opb.org/article/2026/03/25/pentagon-orders-thousands-of-troops-to-
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traviesvs_maximvs #7 traviesvs_maximvs
Por Epstein!!
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karlos_ #2 karlos_
Que siga la fiesta.

Van a por todas. Cueste lo que lo cueste
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Connect #5 Connect *
Estos van a por las islas del petroleo, por donde el régimen carga y exporta el petroleo. Pero el estrecho no se controla desde esas islas.

Imagino que pretenden chantajear el régimen sin dejar sacar su petroleo a Asia sino desbloquean el estrecho. Es una jugada arriesgada. Es de suponer que los iranís ya cuentan con ello y puede que todo lo que estén vendiendo y sacando ahora sea simplemente un extra. Lo más probable es que sigan bloqueando, y, a partir de entonces a todo el mundo: ni ellos…   » ver todo el comentario
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Cehona #8 Cehona *
#5 La del petróleo es Kharg

Qeshm es de donde salen las lanchas que atacan los buques, Abu Musa y Greater Tunb son estrategicas, más pequeñas.

Qeshm sería el objetivo y a la vez demasiado cercana a Irán.
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#9 MenéameApesta
Tomar una isla seguro que podrán, pero luego qué, se quedan ahí expuestos a misilazos y a drones durante cuánto tiempo...
Los iraníes se cargarán sus propias fortificaciones antes de abandonar la isla.
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Expat_Guinea_Ecuatorial #3 Expat_Guinea_Ecuatorial
Les van a abrir el estrecho cueste lo que cueste, va a ser una masacre por ambos lados, supongo
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menéame