Tres años de cárcel por robar 1,48 euros en una gasolinera en Huelva por ser reincidente

El Juzgado de lo Penal 2 de Huelva ha condenado a un hombre a tres años y un día de cárcel por acceder a una gasolinera de Huelva tras forzar la ventana y manipular el ordenador y caja registradora apoderándose de 1,48 euros. Poco después fue detenido y devolvió esa cantidad a la propiedad de la gasolinera, que no ha reclamado indemnización alguna. La sentencia lo considera autor de un delito de robo con fuerza en local abierto al público fuera de las horas de apertura, concurriendo la agravante de reincidencia.