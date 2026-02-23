Tras los coches chinos, llegan los indios: el nuevo Tata Punch eléctrico revoluciona el panorama

El Tata Punch EV es un SUV eléctrico de 3.86 metros de largo con dos opciones de baterías de 30 y 40 kWh. Esto le proporciona una autonomía de hasta 355 km, una mejora de 75 km respecto al modelo anterior. La potencia de carga máxima ha aumentado de 50 a 65 kW, pudiendo pasar del 20 al 80% en aproximadamente 26 minutos. Se trata de unas especificaciones similares a las de modelos chinos como el BYD Dolphin Surf. Versiones: 88 CV (65 kW) o 129 CV (95 kW). La más rápido acelera de 0-100 km/h en 9 s. Precios en India: 9.030 y 11.733 euros al cambi