Tras los coches chinos, llegan los indios: el nuevo Tata Punch eléctrico revoluciona el panorama

El Tata Punch EV es un SUV eléctrico de 3.86 metros de largo con dos opciones de baterías de 30 y 40 kWh. Esto le proporciona una autonomía de hasta 355 km, una mejora de 75 km respecto al modelo anterior. La potencia de carga máxima ha aumentado de 50 a 65 kW, pudiendo pasar del 20 al 80% en aproximadamente 26 minutos. Se trata de unas especificaciones similares a las de modelos chinos como el BYD Dolphin Surf. Versiones: 88 CV (65 kW) o 129 CV (95 kW). La más rápido acelera de 0-100 km/h en 9 s. Precios en India: 9.030 y 11.733 euros al cambi

Atusateelpelo #4 Atusateelpelo
Solo para poner un poco de contexto.

Tata es la compañia india que ha bajado tanto la calidad de la marca Land Rover que esta solo un pasito, pequeño, por encima del Stellantis.
3 K 41
#10 nadaman
#4 A la vez que el grupo Tata es la empresa de servicios de ingeniería que da soporte a la mayoría de empresas de automoción.
1 K 25
Atusateelpelo #11 Atusateelpelo
#10 Con el pequeño matiz de que los standares de calidad los ponen las empresas de automocion.
0 K 16
Gry #5 Gry *
El acuerdo de libre comercio con India establece aranceles del 10% para las importaciones de coches indios con un límite de 625.000 vehículos (a partir de ahí suben los aranceles).

www.motorpasion.com/industria/hemos-concluido-acuerdo-todos-acuerdos-i

Para los eléctricos ese 10% se reducirá a 0 progresivamente durante los próximos 10 años.
2 K 29
sorrillo #3 sorrillo
11.733 euros al cambio dicen, en cuanto lo vendan aquí no baja de 40.000 euros con ayudas ya descontadas.
2 K 23
#7 Dargp
Si pretender usar nombre del monito Punch como marketing que sepan que me han convencido
1 K 22
shake-it #8 shake-it
Comparar un Tata con un BYD a día de hoy sería como comparar un Lada con un Land Rover en los 80.
1 K 22
Meneanauta #2 Meneanauta
Tiene punch
0 K 20
azathothruna #1 azathothruna
Yo me preocuparia de las limosinas indias.
En teoria, las limosinas llevan comida :shit:
0 K 17
#6 Suleiman
No quiero un tata ni regalado.
1 K 16
Veelicus #9 Veelicus
No compro un coche indio ni borracho...
0 K 11
Apotropeo #12 Apotropeo
Hasta los huevos de los SUV.
0 K 9
eldet #13 eldet
un SUV otra vez... Joder tiene que ser todo lo SUV?
0 K 6

