El tranvía de Tenerife sufre un descarrilamiento al colisionar contra un autobús

El tranvía de Tenerife sufre un descarrilamiento al colisionar contra un autobús  

Uno de los vehículos del Tranvía de Tenerife ha sufrido un leve descarrilamiento al colisionar contra una guagua, Se han activado recursos de emergencia y por el momento solo se ha registrado varias atenciones médicas, entre ellas una afectada por una crisis de ansiedad. No se ha tenido que trasladar a ninguna persona a los centros hospitalarios.

jonolulu #1 jonolulu *
Óscar Puente iba conduciendo el autobús
desastrecolosal #6 desastrecolosal
#1 Y si la culpa fue del conductor del tranvía, por que acusas al conductor de la guagua? Acaso eres EL Mundo, acaso nadie puede llamarse Garaico Puente sin que le acusen de conducir mal?
Don_Pixote #3 Don_Pixote
Esto pasa en Zaragoza cada 6 meses y no es noticia
pedrario #8 pedrario
#3 ¿En serio? Pues debería serlo y debería provocar dimisiones si es así :shit:
Don_Pixote #11 Don_Pixote *
#8 no, la gente no sabe respetar un puto semáforo y se han llevado el tranvía por delante varias veces

Una señora palmo por cruzar la vía sin mirar y otro con un patinete ( ese no murió pero perdió una pierna*)

Nada que ver con el tranvía ni sus vías…

Pon “tranvía Zaragoza accidentes” en Google imágenes o búsqueda, y ya me entenderás
pedrario #12 pedrario
#11 Pero hablas de particulares, no de irregularidades en el servicio de transporte como este meneo, un autobús y un tranvía, un tren y un tranvía.....cosas así.

Con particulares que se pasan por la polla las señales no tocaría dimisiones claro, pensaba que había alguna negligencia en el servicio de transportes local u otro nivel, algo mal señalizado que no arreglaban, o una vía mal hecha,...
Sandman #9 Sandman
#3 Tenéis que hacerlo en el momento adecuado. Durante las próximas tres semanas, cualquier cosa que ocurra en trenes, cercanías y metros va a ser noticia; luego ya cae el interés.
#10 Leclercia_adecarboxylata
Vamos a ver....
elsnons #2 elsnons *
La que está liando Oscar Puente con todo lo que va sobre raíles, que miedo
BastardWolf #5 BastardWolf
Vaya semana...
DayOfTheTentacle #4 DayOfTheTentacle
Todo ís releited... conspiranoid.
desastrecolosal #7 desastrecolosal
"Tras volver a colocarlo en la via, el vehículo volvió a emprender su viaje en dirección La Laguna con visibles daños en la parte golpeada."

Las buenas ñapas.
