El tranvía de Tenerife sufre un descarrilamiento al colisionar contra un autobús  

Uno de los vehículos del Tranvía de Tenerife ha sufrido un leve descarrilamiento al colisionar contra una guagua, Se han activado recursos de emergencia y por el momento solo se ha registrado varias atenciones médicas, entre ellas una afectada por una crisis de ansiedad. No se ha tenido que trasladar a ninguna persona a los centros hospitalarios.
| etiquetas: tranvía , tenerife , descarrilamiento , autobús , guagua
Una señora palmo por cruzar la vía sin mirar y otro con un patinete ( ese no murió pero perdió una pierna*)
Nada que ver con el tranvía ni sus vías…
Pon “tranvía Zaragoza accidentes” en Google imágenes o búsqueda, y ya me entenderás
Con particulares que se pasan por la polla las señales no tocaría dimisiones claro, pensaba que había alguna negligencia en el servicio de transportes local u otro nivel, algo mal señalizado que no arreglaban, o una vía mal hecha,...
Las buenas ñapas.