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#6
poxemita
Tengo la sensación que esta noticia no afecta a muchos hombres, especialmente a esos que van siempre en vaquero y camiseta negra tirando a gris de los años que tiene.
Habría que aplicar perspectiva de género y poner un impuesto ecológico a la rope femenina.
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#7
GeneWilder
*
#6
Me falta un desglose por sexo, por género o como se diga.
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#3
Aguarrás
Que se lo digan a mi mujer... Si por ella fuese la casa entera sería armario y zapatero.
Y aún así, el "no tengo qué ponerme" seguro que todavía asoma.
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#4
EISev
#3
la mía ha llegado ya al nivel del comprarme la ropa interior para que si tengo un accidente no tener que identificar el cadáver con calzoncillos desgastados en exceso
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#1
oscarius
Y Diógenes traigo...
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#2
Cuñado
*
Es que somos unos paretos
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#5
Zerjillo
Particularmente odio comprar ropa y odio cambiar de ropa. Aún así, efectivamente en mi armario hay cosas que no me pongo. Pero son sobretodo prendas que "me han obligado" a comprarme en algún momento de mi vida. Como por ejemplo el traje que me "obligaron" a comprarme para leer la tesis (que no he vuelto a usar, ni en mi boda, ni en los tribunales en los que he estado, ni nada por el estilo). Eso sí, para nada en la proporción que indican en el artículo. Suelo aprovechar la ropa hasta que se cae a pedazos.
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K
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7
comentarios)
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Habría que aplicar perspectiva de género y poner un impuesto ecológico a la rope femenina.
Y aún así, el "no tengo qué ponerme" seguro que todavía asoma.