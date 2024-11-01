edición general
Tráiler de LA ODISEA de Cristopher Nolan con armaduras fieles a la época

Tráiler de La Odisea, pero con rigor histórico en las armaduras.

la odisea , cristopher nolan , armaduras , ia
9 comentarios
MoñecoTeDrapo
La polémica absurda en redes de la semana o "Nunca te lo perdonaré, Cristopher Nolan"
MIrahigos
Me ha parecido ver que el que sale a caballo llevaba estribos... los griegos y los romanos no tenían estribos.

A si que no, el video no es fiel, ni puta idea tiene el que lo ha hecho, puto listillo, no saber que los griegos no tenían estribos, menudo desgraciado tiene que esta hecho para ofendernos así poniendo estribos a los griegos. Lo voy a dejar porque me ofende y me caliento.
Sawyer76
Si es de Nolan, preveo un tostón pretencioso, como casi siempre.
Don_Pixote
Me quedo con la armadura de Batman antes que con esos dildos andantes
frg
Siempre creí que "La Odisea" era un poema de ficción, por lo que los supuestos desequilibrios históricos en una adaptación cinematográfica son totalmente irrelevantes.

A ver si también hacen lo mismo con la ya añeja adaptación al anime de la misma. xD
Cantro
¿De qué época estamos hablando? ¿De la de Homero o de la de cuando sucede la acción?
DrToxic
En el mismo tráiler sale un gigante, no necesitamos más pistas para saber que esto va a ser una historia de FANTASÍA, no una fidedigna recreación histórica. Así que por mí como si Ulises lleva un sable láser.

Pero el caso es cabrearse muy fuerte y no respirar por chorradas. Siempre por chorradas. No sea que nos vayamos a cabrear muy fuerte por cosas que importan...
Don_Pixote
#8 todo el mundo sabe que los cíclopes existieron, como los gnomos o las hipotecas con intereses bajos
