5403
clics
La DGT retira la homologación a 4 balizas, estrenando un nuevo listado de modelos "sin vigencia" ¿Qué pasa si los has comprado?
5302
clics
Este pastor de Kentucky estaba demostrando su fuerza espiritual al manipular una serpiente de cascabel... [ENG]
4095
clics
Editores de Wikipedia han sacado su propio Netflix. Y es un pequeño regalo para cinéfilos con más de 4.000 películas
3554
clics
El rey Mortadelo
3735
clics
El artillero de torreta esférica: fotos de uno de los trabajos más peligrosos de la Segunda Guerra Mundial
471
Logran revertir el Alzheimer hasta una recuperación neurológica completa en ratones (ING)
259
Israel no da tregua a Gaza: los ataques han continuado sobre la Franja esta Navidad
294
Los activistas israelíes que fueron 'escudos humanos' en Palestina: "Es el momento de boicotear a Israel, no asume su responsabilidad"
613
La privatización sanitaria del PP: un negocio para acabar con la sanidad pública
264
Compromís pide que Feijóo comparezca en la comisión de investigación de la dana por "mentir"
10
meneos
357
clics
Tráiler de LA ODISEA de Cristopher Nolan con armaduras fieles a la época
Tráiler de La Odisea, pero con rigor histórico en las armaduras.
la odisea
,
cristopher nolan
,
armaduras
,
ia
8
2
0
K
126
ocio
9 comentarios
8
2
0
K
126
ocio
#2
MoñecoTeDrapo
*
La polémica absurda en redes de la semana o "Nunca te lo perdonaré, Cristopher Nolan"
3
K
35
#1
Meneador_Compulsivo
Relacionada:
LA ODISEA - Tráiler Oficial
1
K
30
#5
MIrahigos
Me ha parecido ver que el que sale a caballo llevaba estribos... los griegos y los romanos no tenían estribos.
A si que no, el video no es fiel, ni puta idea tiene el que lo ha hecho, puto listillo, no saber que los griegos no tenían estribos, menudo desgraciado tiene que esta hecho para ofendernos así poniendo estribos a los griegos. Lo voy a dejar porque me ofende y me caliento.
2
K
30
#3
Sawyer76
Si es de Nolan, preveo un tostón pretencioso, como casi siempre.
2
K
23
#6
Don_Pixote
Me quedo con la armadura de Batman antes que con esos dildos andantes
1
K
20
#7
frg
Siempre creí que "La Odisea" era un poema de ficción, por lo que los supuestos desequilibrios históricos en una adaptación cinematográfica son totalmente irrelevantes.
A ver si también hacen lo mismo con la
ya añeja adaptación al anime
de la misma.
0
K
12
#4
Cantro
¿De qué época estamos hablando? ¿De la de Homero o de la de cuando sucede la acción?
0
K
11
#8
DrToxic
En el mismo tráiler sale un gigante, no necesitamos más pistas para saber que esto va a ser una historia de FANTASÍA, no una fidedigna recreación histórica. Así que por mí como si Ulises lleva un sable láser.
Pero el caso es cabrearse muy fuerte y no respirar por chorradas. Siempre por chorradas. No sea que nos vayamos a cabrear muy fuerte por cosas que importan...
0
K
6
#9
Don_Pixote
#8
todo el mundo sabe que los cíclopes existieron, como los gnomos o las hipotecas con intereses bajos
0
K
8
Ver toda la conversación (
9
comentarios)
