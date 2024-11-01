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Tragedia en la ruta del hachís: muere un narco tras estallar dos lanchas de gasolina frente a la costa de Chipiona

Tragedia en la ruta del hachís: muere un narco tras estallar dos lanchas de gasolina frente a la costa de Chipiona

La peligrosidad de las operaciones logísticas del narcotráfico en el Estrecho se ha cobrado una nueva vida este miércoles frente a las costas de Chipiona, en Cádiz. Un hombre ha fallecido y otro ha resultado herido de gravedad tras una violenta colisión entre dos embarcaciones que, presuntamente, realizaban labores de «petaqueo», como se conoce el suministro de gasolina a narcolanchas, a gran distancia de la costa gaditana. El siniestro, adelantado por Canal Sur, ocurrió alrededor de las 9:30 horas de este miércoles, en un punto situado a ...

| etiquetas: tragedia , ruta del hachís , muere un narco , chipiona , gasolina
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15 comentarios
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Comentarios destacados:    
Atusateelpelo #2 Atusateelpelo
¿Y la tragedia es?
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Stathamdepueblo #4 Stathamdepueblo *
#2 la pérdida de gasolina con los tiempos que corren
6 K 51
Nube_Gris #8 Nube_Gris *
#2 La gasolina. ¿No has ido estos últimos días a llenar el depósito o que? :-O

#4 Te me adelantaste.
2 K 29
Atusateelpelo #10 Atusateelpelo
#8 Reposte el dia del 1º ataque y apenas he tenido que usar el coche.
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#6 vGeeSiz
#2 que el redactor de la noticia habia quedado luego para comprarle
1 K 22
CharlesBrowson #7 CharlesBrowson
#2 que mañana es viernes, y hay quien tiene que pillar, ya el lunes es otra cosa.
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#9 Tensk
#2 El daño ecológico.
1 K 31
#11 daniMate
#2 que subirá el precio del hachís.
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lonnegan #13 lonnegan
#2 que ha muerto una persona
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Atusateelpelo #14 Atusateelpelo *
#13 Todos los dias mueren en España entre 1.000 y 1.200 personas.

Hoy, sin ir mas lejos, sabemos que tambien morira una chica de 22 años de nombre Noelia.
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#15 Assoka
#2 La tragedia es que no hayan volado antes la narcolancha desde un Airbus Tiger del Ejército, como deberían hacer con todas.
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hdblue #3 hdblue
Si el abc lo trata de tragedia será por qué están de luto en el PP y Vox, ¿no?
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rendri #5 rendri
Tragedia tragedia, tampoco es tanto. Lo hubiera sido si hubiera pillado la explosión al guardia civil que le estuviera persiguiendo
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Javi_Pina #1 Javi_Pina
Peor lo pasan en Venezuela
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Don_Pixote #12 Don_Pixote *
que no se han podido recuperar las lanchas

#_2
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menéame