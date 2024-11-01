Tragedia en la ruta del hachís: muere un narco tras estallar dos lanchas de gasolina frente a la costa de Chipiona

La peligrosidad de las operaciones logísticas del narcotráfico en el Estrecho se ha cobrado una nueva vida este miércoles frente a las costas de Chipiona, en Cádiz. Un hombre ha fallecido y otro ha resultado herido de gravedad tras una violenta colisión entre dos embarcaciones que, presuntamente, realizaban labores de «petaqueo», como se conoce el suministro de gasolina a narcolanchas, a gran distancia de la costa gaditana. El siniestro, adelantado por Canal Sur, ocurrió alrededor de las 9:30 horas de este miércoles, en un punto situado a ...