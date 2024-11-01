Tráfico tiene 33 nuevos radares con los que multarte. Esta es la ubicación de los controles de velocidad que se acaban de instalar en toda España

La DGT sigue convencida de que una de las mejores formas de reducir la siniestralidad en nuestras carreteras es instalar más radares de velocidad. Por eso, los más de 3.300 radares de velocidad que tiene la DGT distribuidos por todo el país no parecen ser suficientes y Tráfico está instalando más. "Desde que en el año 2005 llegara a nuestro país el primer plan de radares fijos, éstos, junto con otras medidas adoptadas, han ayudado a la reducción en estos años de un 75 por ciento del número de víctimas mortales".