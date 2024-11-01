edición general
Trabajo propone a los empresarios ayudas fiscales ligadas al aumento del salario mínimo a 1.221 euros

El Ministerio de Trabajo ha planteado este lunes a las patronales una nueva ayuda fiscal a las empresas ligada a la subida del salario mínimo interprofesional del 3,1% este año, hasta los 1.221 euros brutos al mes. La medida, que está pactando el departamento de Yolanda Díaz con el de Hacienda, liderado por la vicepresidenta María Jesús Montero, trata de lograr el apoyo de las patronales CEOE y Cepyme a este nuevo alza del SMI, algo solo se ha producido un año, en 2020.

como me gustaría que ligaran el sueldo y ganancias de los directivos y la empresa al sueldo de los empleados
#2 Ya lo está. Los salarios de los directivos están, por lo general, ligados a los resultados y beneficios trimestrales y anuales de las empresas, ( en el caso de cotizadas en beneficio de los accionistas).
Y los beneficios uno de sus factores principales el el gasto , siendo gasto de personal de los que más influye

Beneficios = Ingresos - (Gasto de Cuentas)
Por eso, a la mínima que la empresa va mal, lo que se reduce es el personal, una forma rápida de disminuir el gasto . Y por eso hay incentivos de mejorar en la automatización y digitalización
#3 yo sugiero que los salarios y bonos de los directivos estén ligados a los sueldos de los empleados.
O sea que lo pagamos nosotros los contribuyentes, me parece bien el aumento de sueldo; mal que siempre los costos, gastos de las grandes empresas vayan a nuestra costa, ejemplo, la nuclear
te aumento los costes, te doy ayudas que tendras q tramitar, aceptar, verificar y revisar, después te las daré a las 6 meses y a los 2 años, habrá una renovación y si falta una coma, te tocará devolverlas.

No pilles JAMAS una ayuda pública.

Cuando suban aun más los precios, o veais esa tienda de fruteria que cierra, preguntaros pq ha sido.
#1 Pues muchas empresas viven de la Ayuda Publica.
