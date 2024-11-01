Trabajo propone a los empresarios ayudas fiscales ligadas al aumento del salario mínimo a 1.221 euros

El Ministerio de Trabajo ha planteado este lunes a las patronales una nueva ayuda fiscal a las empresas ligada a la subida del salario mínimo interprofesional del 3,1% este año, hasta los 1.221 euros brutos al mes. La medida, que está pactando el departamento de Yolanda Díaz con el de Hacienda, liderado por la vicepresidenta María Jesús Montero, trata de lograr el apoyo de las patronales CEOE y Cepyme a este nuevo alza del SMI, algo solo se ha producido un año, en 2020.
Y los beneficios uno de sus factores principales el el gasto , siendo gasto de personal de los que más influye
Beneficios = Ingresos - (Gasto de Cuentas)
Por eso, a la mínima que la empresa va mal, lo que se reduce es el personal, una forma rápida de disminuir el gasto . Y por eso hay incentivos de mejorar en la automatización y digitalización
No pilles JAMAS una ayuda pública.
Cuando suban aun más los precios, o veais esa tienda de fruteria que cierra, preguntaros pq ha sido.