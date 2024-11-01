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Los trabajadores ya no quieren ser jefes: el bienestar es preferible al éxito

Los ascensos dejan de atraer a una parte de las personas trabajadoras, según varios estudios. Una reciente encuesta de InfoJobs señala que el 57% de los empleados ya no aspira a progresar.

| etiquetas: bienestar , éxito , jóvenes
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5 comentarios
3 0 0 K 5 Economía
#2 unocualquierax
En muchos puestos, ascender significa más responsabilidad y más horas, a cambio de una cantidad de pasta que no compensa.
Como dice el titular, en muchas ocasiones, el éxito no significa bienestar.
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nosomosnaiderl #3 nosomosnaiderl
Un jefe gana dinero, y con dinero puedes hacer viajes, tener una casa, un coche, mantener una familia. Pero claro, un jefe tiene que estar a cargo de personas y eso suele ser difícil.
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#4 detectordefalacias
#3 En el país de la piruleta...
Los puestos de responsabilidad raramente están remunerados a la altura de las responsabilidades.
El que tenga la visión esa del "jefe con pasta" o tiene 7 años o vive en 1980.
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#5 Galton
#3 ¿Eres jefe?
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#1 Ninrojo
Error, los jefes suelen ser vagos, pelotas y trabajan la mitad el trabajo lo hacen los curritos, ademas cobran mucho mas y solo tiene que hacer que hacen.
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