Los trabajadores (y trabajadoras) podrán saber por ley si ganan menos que sus compañeros (y por qué): así es la nueva Directiva de Transparencia Retributiva

La nueva normativa de transparencia salarial tiene como objetivo reducir la brecha salarial de genero y las empresas tampoco podrán preguntar a un candidato el salario en su empleo anterior

etiquetas: directiva de transparencia retributiva , salarios , brecha de género
20 comentarios
Comentarios destacados:    
taSanás #9 taSanás *
ooooooooootra vez.

cuantas veces han anunciado esto ya?
y lo de que en las ofertas de trabajo haya que poner el salario?
y lo de acabar con el spam telefónico...

nos venden lo mismo una y otra vez...
eldarel #14 eldarel *
#9 En realidad dará igual. Conozco empresas donde hy un puesto de trabajo por empleado y así mo tienes con quién compararte.
taSanás #15 taSanás
#14 sí, quien quiera sortear el tema, solo tendrá que hacer muchas job descriptions diferentes... al menos a nivel legal
otra cosa es que cuele entre los empleados y no tengas protestas
daTO #18 daTO
#9 yo sigo viendo las ofertas sin sueldo. Dijeron que habían sacado una ley para esto, pero es mentira.
taSanás #19 taSanás
#18 ya, por eso digo. Que hemos normalizado totalmente la política de titulares.
Luego la realidad ya es otra cosa
Destrozo #4 Destrozo
Todavía conozco gente que prefieren que se mantenga en secreto para poder negociar individualmente al alza por "valia".
Así nos va...
Expat_Guinea_Ecuatorial #6 Expat_Guinea_Ecuatorial *
#4 Así es como funciona en países donde hay salarios mucho mayores, siempre habrá un empleo más capaz o que trabaje más duro y sea capaz de conseguir un ascenso
Joker_2O #7 Joker_2O
#6 Y tambien menores
taSanás #10 taSanás
#4 el que rinde más, prefiere negociar su sueldo por su valia, el que rinde menos, prefiere negociarlo por "igualdad" con los demás.
y eso es así...
camvalf #11 camvalf
#10 Cuentame más
taSanás #12 taSanás
#11 no hace falta, o eres de los unos o de los otros... y ya lo sabes
daTO #16 daTO
#10 En España, al que rinde más se le da una pala para que trabaje más. Los aumentos de sueldos son para quien pelotee mejor al jefe. Así nos va,
taSanás #17 taSanás
#16 siento la experiencia que has tenido…
GeneWilder #1 GeneWilder
Falta (y compañeras)
#2 Quillotro
#1 No cabía
#3 txelin
#1 bueno, lo que falta remunerar igual a ambos por hacer el mismo trabajo
Expat_Guinea_Ecuatorial #5 Expat_Guinea_Ecuatorial
#3 Si las mujeres cobrasen menos por un mismo trabajo, los malvados empresarios no contratarían hombres
vilgeits #8 vilgeits
#1 Y en la entradilla, candidata. Vamos mal.
#13 Borgiano
Esto lo llevo oyendo desde hace unos cuantos años ya
UnoYDos #20 UnoYDos *
Joder con los comentarios, ni se han leído la noticia. No se va a publicar cuando gana cada uno, el que gane mas probablemente siga ganando más porque lo que se publica son los sueldos medios por categoría. El que cobra poco porque es un inútil ira a pedir mas y le dirán que no y que si no le gusta ahí tiene la puerta. Esto ayudará a negociar a los que trabajando decentemente les paguen una mierda. Los demás seguirán igual.
