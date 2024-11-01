Los trabajadores (y trabajadoras) podrán saber por ley si ganan menos que sus compañeros (y por qué): así es la nueva Directiva de Transparencia Retributiva

La nueva normativa de transparencia salarial tiene como objetivo reducir la brecha salarial de genero y las empresas tampoco podrán preguntar a un candidato el salario en su empleo anterior
| etiquetas: directiva de transparencia retributiva , salarios , brecha de género
cuantas veces han anunciado esto ya?
y lo de que en las ofertas de trabajo haya que poner el salario?
y lo de acabar con el spam telefónico...
nos venden lo mismo una y otra vez...
otra cosa es que cuele entre los empleados y no tengas protestas
Luego la realidad ya es otra cosa
Así nos va...
y eso es así...