Los trabajadores de Amazon pierden 110 euros de sueldo por cada día de huelga

Los trabajadores de Amazon pierden 110 euros de sueldo por cada día de huelga

La plantilla, que volverá a parar en plena campaña de Navidad, ha recibido un “impresionante” respaldo internacional ante el silencio de la compañía

| etiquetas: amazon , huelga , black friday
comentarios
HeilHynkel
Dos cositas.

Eso de dividir el sueldo entre los días laborables y no los naturales es idea del izquierdista Felipe González.
Si el empleado pierde 110, Amazon pierde como poco el doble.

soberao
Amazón pierde más, y más en estas fechas cuando todo el mundo está ya comprando todo para asegurarse que todo esté listo para el día del discurso de navidad del Preparao en la tele.

Quillotro
#2 Para eso están las huelgas, para que la empresa se dé cuenta de lo que pierde si no cuida a sus trabajadores. Y mérito tienen, que en muchos (la mayoría) de los centros de Amazon no se atreven por miedo a las represalias.

cenutrios_unidos
Estan en su derecho.

insulabarataria
Spam de #0

Cuelgo de #1 para visibilidad

Andreham
Pues a ver.

Que un producto que compras el 23 de diciembre te llegue el 24 de diciembre de 7 a 13 en lugar del 25 o el 26 es MUY importante.

Que un vendedor te mande stock de última hora de algo para que no haya rotura de stock y aunque UPS les deje los palets en la entrada no haya nadie picando para meterlo en los cajones en el centro logístico es MUY importante.

Y seguramente me deje más situaciones, pero como vendedor de la plataforma, son las dos primeras que me vienen a la cabeza. No imagináis la de ventas que se pierden si un producto no se entrega al día siguiente sino que tarda en llegar 2-3 o incluso 5 días.

ElenaCoures1
El agua moja
Hacen huelga y no cobran
¿No sería mejor hablar de la huelga?

Aas59
110x30=3.300.
Al mes cobran 3.300 Euros?
Algo no me cuadra.
Y si no naturales , 110x22=2.200 euros.
Tampoco me cuadra.

Quillotro
#5 "El descuento de un día de huelga sse calcula descontando el salario del día no trabajado, más la parte proporcional del descanso semanal y de las pagas extras, siendo el importe total aproximadamente 1,4 días de salario para cubrir la parte proporcional de fines de semana y extras". 2.200/1,4 = 1.570 (brutos) = 18.840 brutos/año (poco más que el salario mínimo) = 1.300 netos / mes (12 pagas). No es descabellado.


