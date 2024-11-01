·
Los trabajadores de Amazon pierden 110 euros de sueldo por cada día de huelga
La plantilla, que volverá a parar en plena campaña de Navidad, ha recibido un “impresionante” respaldo internacional ante el silencio de la compañía
#4
HeilHynkel
Dos cositas.
Eso de dividir el sueldo entre los días laborables y no los naturales es idea del izquierdista Felipe González.
Si el empleado pierde 110, Amazon pierde como poco el doble.
0
K
19
#2
soberao
*
Amazón pierde más, y más en estas fechas cuando todo el mundo está ya comprando todo para asegurarse que todo esté listo para el día del discurso de navidad del Preparao en la tele.
0
K
13
#3
Quillotro
#2
Para eso están las huelgas, para que la empresa se dé cuenta de lo que pierde si no cuida a sus trabajadores. Y mérito tienen, que en muchos (la mayoría) de los centros de Amazon no se atreven por miedo a las represalias.
1
K
32
#1
cenutrios_unidos
Estan en su derecho.
0
K
13
#8
insulabarataria
*
Spam de
#0
Cuelgo de
#1
para visibilidad
0
K
10
#6
Andreham
Pues a ver.
Que un producto que compras el 23 de diciembre te llegue el 24 de diciembre de 7 a 13 en lugar del 25 o el 26 es MUY importante.
Que un vendedor te mande stock de última hora de algo para que no haya rotura de stock y aunque UPS les deje los palets en la entrada no haya nadie picando para meterlo en los cajones en el centro logístico es MUY importante.
Y seguramente me deje más situaciones, pero como vendedor de la plataforma, son las dos primeras que me vienen a la cabeza. No imagináis la de ventas que se pierden si un producto no se entrega al día siguiente sino que tarda en llegar 2-3 o incluso 5 días.
0
K
8
#9
ElenaCoures1
*
El agua moja
Hacen huelga y no cobran
¿No sería mejor hablar de la huelga?
0
K
7
#10
Quillotro
#9
Ya se hizo:
murcia.empresas.de/la-huelga-de-los-trabajadores-de-amazon-en-corvera-
0
K
19
#5
Aas59
*
110x30=3.300.
Al mes cobran 3.300 Euros?
Algo no me cuadra.
Y si no naturales , 110x22=2.200 euros.
Tampoco me cuadra.
0
K
6
#7
Quillotro
#5
"El descuento de un día de huelga sse calcula descontando el salario del día no trabajado, más la parte proporcional del descanso semanal y de las pagas extras, siendo el importe total aproximadamente 1,4 días de salario para cubrir la parte proporcional de fines de semana y extras". 2.200/1,4 = 1.570 (brutos) = 18.840 brutos/año (poco más que el salario mínimo) = 1.300 netos / mes (12 pagas). No es descabellado.
0
K
19
Ver toda la conversación (
10
comentarios)
