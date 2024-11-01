·
3
meneos
78
clics
Tostada de mantequilla y jamón serrano (receta)
1.Cogemos una rebanada de pan y lo tostamos. 2.Una vez tostado el pan, untamos la mantequilla y a continuación añadimos la loncha de jamón serrano.
|
etiquetas
:
tostada
,
mantequilla
,
jamón
,
serrano
,
receta
,
gastronomía
,
cocina
relacionadas
#5
Tiranoc
¿Alguien puede hacer un resumen?
1
K
18
#6
Skiner
#5
en la entradilla tienes los pasos a seguir
1
K
15
#7
Tiranoc
#6
Buf, si es así es demasiado nivel para mí, prefiero pagar y que me la den hecha
0
K
8
#9
xyria
#5
No he visto artículo más corto en mi vida.
0
K
10
#1
The_Ignorator
¿Mantequilla?
¿Qué somos? ¿Franceses?
0
K
11
#8
Estoeslaostia
Con o sin cebolla?
.....
Ok
Ok
Ya me voy.
0
K
8
#2
Skiner
*
¿De verdad hace falta un video para explicar esta sencillez?
por más que quieras no se puede poner las cosas en otra parte en una tostada de pan
0
K
7
#3
Veo
*
#2
ya pero... mantequilla?
Es decir, con lo fácil que es hacer una tostada de jamón... y le echas mantequilla?
0
K
8
#4
Skiner
#3
Es una provocación
eso lo hacen los Franceses, nosotros ponemos aceite de oliva y ajo
0
K
7
Ver toda la conversación (
9
comentarios)
