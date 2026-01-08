edición general
13 meneos
75 clics
De tortura a rutina, vivir encerrados no es natural: «Nuestro cuerpo está hecho para un mundo que ya no existe, que nos hemos cargado»

De tortura a rutina, vivir encerrados no es natural: «Nuestro cuerpo está hecho para un mundo que ya no existe, que nos hemos cargado»

¿Cuánto tiempo pasas al aire libre cada día? Si tienes perro, seguramente des, al menos, un par de paseos para sacarlo. Si correr es una de tus aficiones, quizás las horas en exteriores lleguen a sumar un número semanal superior a los dedos de una mano. Lo mismo si te trasladas, habitualmente, en bicicleta a los sitios a los que vas. Pero lo cierto es que muchas personas viven, hoy, en un régimen de encierro que resulta perjudicial para nuestro organismo a largo plazo. Aunque estemos acostumbrados a ello, aunque incluso lleguemos a preferirlo.

| etiquetas: salud , cuerpo
12 1 0 K 124 actualidad
2 comentarios
12 1 0 K 124 actualidad
MLeon #2 MLeon
Esta fue una de las causas por las que deje mi trabajo de conductor de autobús. Estaba en la calle, pero encerrado todo el día en esa cabina. Hace unos años soy jardinero y nunca he sido más feliz.
1 K 21
jacm #1 jacm
Nuestro cuerpo y nuestra mente.
0 K 11

menéame