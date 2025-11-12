·
2
meneos
27
clics
Tortilla de patatas con cebolla caramelizada. Receta casera
Esta tortilla de patatas con cebolla caramelizada es una de los platos que más me recuerdan a mi adolescencia porque había un bar en Madrid que la hacia de 10.
|
etiquetas
:
tortilla de patatas
,
cebolla
,
caramelizada
,
receta
,
casera
2
0
0
K
22
cultura
2 comentarios
#2
pirat
Es una forma de hacerla, con una gota de aceite.
0
K
12
#1
Cuñado
Haters gonna hate
0
K
10
Ver toda la conversación (
2
comentarios)
