Torres (BBVA) achaca el fracaso de la operación a la expectativa de una segunda OPA y la opinión contraria del consejo de Sabadell
El presidente de la entidad descarta dimitir por la baja aceptación de la oferta, que se ha quedado por debajo del 26%.
|
etiquetas
:
bbva
,
carlos torres
,
banco sabadell
,
opa
#2
cosmonauta
No le des más vueltas Carlitos, que esto son dineritos.
La OPA ha fracasado porque no era suficientemente atractiva. No hay más.
0
K
17
#1
Veelicus
El fracaso se debe a que pagaban poco y ademas con cromos no con dinero.
0
K
15
Ver toda la conversación (
2
comentarios)
La OPA ha fracasado porque no era suficientemente atractiva. No hay más.