edición general
1 meneos
1 clics

Torres (BBVA) achaca el fracaso de la operación a la expectativa de una segunda OPA y la opinión contraria del consejo de Sabadell

El presidente de la entidad descarta dimitir por la baja aceptación de la oferta, que se ha quedado por debajo del 26%.

| etiquetas: bbva , carlos torres , banco sabadell , opa
1 0 0 K 9 actualidad
2 comentarios
1 0 0 K 9 actualidad
cosmonauta #2 cosmonauta
No le des más vueltas Carlitos, que esto son dineritos.

La OPA ha fracasado porque no era suficientemente atractiva. No hay más.
0 K 17
Veelicus #1 Veelicus
El fracaso se debe a que pagaban poco y ademas con cromos no con dinero.
0 K 15

menéame