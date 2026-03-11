Por qué los tontos gobiernan el mundo (Explicación científica) | Yuval Noah Harari

Las sociedades funcionan gracias a ficciones compartidas: naciones, religiones, dinero, leyes, ideologías. Quien domina estas ficciones puede influir en millones de personas, aunque no sea especialmente brillante. Los mitos colectivos son la base de la cooperación a gran escala. Las instituciones son más poderosas que los individuos: incluso un líder mediocre puede mantenerse si el sistema lo sostiene. La selección de líderes no premia la racionalidad, sino la capacidad de persuadir, movilizar emociones y construir identidades.
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Para lo demás, mejor que monetizarle al Harari un vídeo me quedo con Bertrand Russell «El problema de la humanidad es que los estúpidos están seguros de todo y los inteligentes están llenos de dudas».
Harari es a la historia lo que Jordan Peterson a la psicología.
La nada.
>> “Netanyahu construyó una coalición de fanáticos mesiánicos y sinvergüenzas oportunistas”
* elpais.com/eps/2024-01-16/yuval-noah-harari-netanyahu-construyo-una-co
www.infobae.com/estados-unidos/2026/03/11/yair-lapid-lider-de-la-oposi
A veces los historiadores son como los economistas que usan la falacia de autoridad para vender su discurso.
De todas formas, si uno es el elegido de Dios la historia da igual, el relato lo genera él.
Especulando un poco, la evolución humana va sobre la sociedad, casi exclusivamente. Una sociedad con muchas personas inteligentes probablemente no funcionaría. Es necesario que haya una mayoría de imbéciles capaces de obedecer órdenes que no entienden a base de creencias religiosas… » ver todo el comentario