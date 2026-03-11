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Por qué los tontos gobiernan el mundo (Explicación científica) | Yuval Noah Harari

Las sociedades funcionan gracias a ficciones compartidas: naciones, religiones, dinero, leyes, ideologías. Quien domina estas ficciones puede influir en millones de personas, aunque no sea especialmente brillante. Los mitos colectivos son la base de la cooperación a gran escala. Las instituciones son más poderosas que los individuos: incluso un líder mediocre puede mantenerse si el sistema lo sostiene. La selección de líderes no premia la racionalidad, sino la capacidad de persuadir, movilizar emociones y construir identidades.

| etiquetas: tontos , gobiernan , mundo , yuval noah harari
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16 comentarios
5 2 5 K 28 cultura
security_incident #1 security_incident
Yuval Noah Harari no es un científico, solo un sionista.
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#2 woke
#1 y eso es una razón para que lo que diga sea todo falso?
1 K 30
#10 amusgada *
#2 podría serlo, pero es que además sus diatribas pseudocientíficas han sido rebatidas por científicos que sí que saben de lo que hablan cuando tratan sobre sapiens. Ha sido acusado de cherrypicking y datos de mis cojones en bata 33 a niveles jartibles.

Para lo demás, mejor que monetizarle al Harari un vídeo me quedo con Bertrand Russell «El problema de la humanidad es que los estúpidos están seguros de todo y los inteligentes están llenos de dudas».
1 K 17
ehizabai #13 ehizabai
#2 No, lo que pasa es que a los vendedores de humo y crecepelo hay que hacerles el caso justito.
Harari es a la historia lo que Jordan Peterson a la psicología.
La nada.
2 K 32
ewok #7 ewok
#1 Sionista debe ser, porque es israelí. Científico israelí también hay alguno. Lo que no parece es muy partidario de Netanyahu.

>> “Netanyahu construyó una coalición de fanáticos mesiánicos y sinvergüenzas oportunistas”
* elpais.com/eps/2024-01-16/yuval-noah-harari-netanyahu-construyo-una-co
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security_incident #8 security_incident
#7 Tampoco Yair Lapid es partidario de Netanyahu, pero todos ellos son partidarios de establecer en Palestina y más allá un Estado para judíos porque Dios se lo prometió aunque sean ateos.

www.infobae.com/estados-unidos/2026/03/11/yair-lapid-lider-de-la-oposi
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josde #9 josde
#1 Y no es verdad lo que dice, los tontos somos los que dejamos que nos puteen y gobiernen los listos y mentirosos, nos creemos lo que nos dicen y nunca lo cumplen después.
1 K 30
#15 rystan
#9 Esto es porque los tontos no tienen la capacidad de reconocer a los inteligentes. Como que no entienden nada de lo que dicen, se creen que dicen locuras.
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asola33 #16 asola33 *
#9 Es que la humanidad es así. Esa tendencia a agruparnos con un líder hace que seamos fuertes y dominemos a las otras especies. Si tuviéramos una tendencia más sabia pero más independiente, iríamos cada cual por su cuenta y los estúpidos agrupados nos dominarian y destruirían. Esto es lo que ha pasado.
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Supercinexin #5 Supercinexin
Vaya colección de chorradas y generalizaciones estúpidas.
1 K 25
#6 Kuruñes3.0
Payaso.
1 K 25
#3 woke
parece que está hablando de Trump.
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uyquefrio #4 uyquefrio
Necesito la explicación para tontos.
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#11 j3j3j3j3
porque no tienen depredador natural.
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#12 Tecar *
No sé qué líderes a lo largo de la historia habrá estudiado este personaje.
A veces los historiadores son como los economistas que usan la falacia de autoridad para vender su discurso.
De todas formas, si uno es el elegido de Dios la historia da igual, el relato lo genera él.
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#14 rystan
El porcentaje de imbéciles está fijado biológicamente. Exactamente igual que el porcentaje de zurdos o de homosexuales. Las razones se me escapan por completo, pero es seguro que alguna explicación evolutiva hay.

Especulando un poco, la evolución humana va sobre la sociedad, casi exclusivamente. Una sociedad con muchas personas inteligentes probablemente no funcionaría. Es necesario que haya una mayoría de imbéciles capaces de obedecer órdenes que no entienden a base de creencias religiosas…   » ver todo el comentario
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menéame