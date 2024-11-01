"¿Que todos perdimos la guerra?" ¡Ni de coña!

Se anunciaron unas jornadas sobre la Guerra Civil para los días 2 y 5 de febrero. Un elenco de figuras, desde políticos e historiadores, aparecían en el cartel anunciador. Entre ellos se encontraba el novelista, David Uclés, quien decidió bajarse de la convocatoria al “detectar” la presencia de ex políticos entre los participantes como Aznar, Ruiz Gallardón, Espinosa de los Monteros, es decir, buenos ejemplares de familias de las que “perdieron” la guerra.