"¿Que todos perdimos la guerra?" ¡Ni de coña!

Se anunciaron unas jornadas sobre la Guerra Civil para los días 2 y 5 de febrero. Un elenco de figuras, desde políticos e historiadores, aparecían en el cartel anunciador. Entre ellos se encontraba el novelista, David Uclés, quien decidió bajarse de la convocatoria al “detectar” la presencia de ex políticos entre los participantes como Aznar, Ruiz Gallardón, Espinosa de los Monteros, es decir, buenos ejemplares de familias de las que “perdieron” la guerra.
cada uno trabaja su medio: los viejunos como reverte están haciendo en charlas y conferencias lo mismo que los jovenes en redes y tiktok... editar la memoria colectiva para escribir su relato
Lo de toda la vida desde que existe la Derecha como ideología, vamos.
Desde luego la guerra la perdieron unos y la ganaron otros. Como todas las guerras, vamos.
Edito: Ni tampoco la pueden ganar ambos contendientes.
Mataron a los valientes, mataron a los educados, mataron a los que no querían ser cómplices, persiguieron a los supervivientes, reprimieron la discrepancia con su versión. Cocieron su cuento durante ochenta años y ahora sale el payaso planchauniformes de Reverte a proponer empatía y diálogo con traidores, asesinos, encubridores, beneficiarios, estafadores y mentirosos.
Pues gracias, Reverte, por reverdecer la lucha necesaria contra la mierda ignominiosa que apadrinas.
Los dos pierden.
¿Es así?
Es por entenderlo.