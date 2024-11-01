edición general
"¿Que todos perdimos la guerra?" ¡Ni de coña!

"¿Que todos perdimos la guerra?" ¡Ni de coña!

Se anunciaron unas jornadas sobre la Guerra Civil para los días 2 y 5 de febrero. Un elenco de figuras, desde políticos e historiadores, aparecían en el cartel anunciador. Entre ellos se encontraba el novelista, David Uclés, quien decidió bajarse de la convocatoria al “detectar” la presencia de ex políticos entre los participantes como Aznar, Ruiz Gallardón, Espinosa de los Monteros, es decir, buenos ejemplares de familias de las que “perdieron” la guerra.

#4 no es una contradicción, es un puto cachondeo para blanquear y reescribir la historia...
cada uno trabaja su medio: los viejunos como reverte están haciendo en charlas y conferencias lo mismo que los jovenes en redes y tiktok... editar la memoria colectiva para escribir su relato
#7 La derecha disculpando genocidios porque el mundo es así y además nos obligaron y reescribiendo la Historia para lavarle el cerebro a las nuevas generaciones.

Lo de toda la vida desde que existe la Derecha como ideología, vamos.
Hombre, hay quien antes de la guerra era un piojoso Don Nadie y en 1942 ya tenía tierras, caserío... decenas de miles de asesinos y ladrones del lumpen español de los años '30 pasaron a llevar placa y pistola de manera oficial...

Desde luego la guerra la perdieron unos y la ganaron otros. Como todas las guerras, vamos.
#2 Exacto, por eso el título de la conferencia es una contradicción en los términos: siempre hay un vencedor y un perdedor, no la pueden perder los dos contendientes excepto por un caso de Deus Ex Machina.

Edito: Ni tampoco la pueden ganar ambos contendientes.
Mi tio, supuestamente muerto en combate, cuyo cadáver nunca fue encontrado si que perdió la guerra, otros perderían otras cosas pero negar que una élite fascista que aún ocupan sus herederos puestos de poder en nuestra sociedad ganaron la guerra es un insulto a los que como mi tío perdieron la vida
«Nuestra Cruzada es la única lucha en la que los ricos que fueron a la guerra salieron más ricos». Francisco Franco - 21 de agosto de 1942
Boicotearon el estado del que cobraban, conspiraron con fascistas de otras naciones para traicionar a su patria, desencadenaron la guerra con la matanza de cientos de miles de españoles. Hundieron su nación por generaciones.
Mataron a los valientes, mataron a los educados, mataron a los que no querían ser cómplices, persiguieron a los supervivientes, reprimieron la discrepancia con su versión. Cocieron su cuento durante ochenta años y ahora sale el payaso planchauniformes de Reverte a proponer empatía y diálogo con traidores, asesinos, encubridores, beneficiarios, estafadores y mentirosos.
Pues gracias, Reverte, por reverdecer la lucha necesaria contra la mierda ignominiosa que apadrinas.
Esto de la equidistancia entre fascistas y antifascistas, negros y ku klux klan, solo puede suceder en países con 40 años de dictadura fascista. En los países donde se expulsó al fascismo, como Alemania, sería impensable.
#5 En Alemania también se expulsó al comunismo, por razones muy similares. El totalitarismo comunista y el fascismo se dan la mano. No verlo es estar muy pero que muy ciego.
Como llevar a Goebbels a analizar, objetivamente, el nazismo.
Esto ya está un poco pasado, pero me parece que la gente se la coge con papel de fumar. Lo que quiere decir Perez-Reverte con esta frase es que en aquella guerra fraticida todos los españoles perdimos de una u otra forma, aunque ganase el bando golpista. Y no veo la necesidad de negarlo ahora como si decir eso blanquease el fascismo, cuando la realidad y la historia nos muestran el retraso al que nos llevó esa guerra y del que nos costó décadas recuperarnos, económicamente, socialmente, éticamente y moralmente. Sí, España perdió. Eso no es blanquear el fascismo, ni equidistancia, sino prácticamente lo contrario.
#9 Esto es como cuando uno le pega una paliza al otro y al final lo mata y el agresor acaba con algún dedo roto.
Los dos pierden.
¿Es así?
Es por entenderlo.
