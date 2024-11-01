Toda la oposición abandona el pleno de Ripoll tras la "coacción" de Sílvia Orriols para aprobar una propuesta por unanimidad

El Ayuntamiento de Ripoll ha vuelto a verse envuelto en polémica tras el abandono de toda la oposición del pleno municipal celebrado este martes por la noche. Los concejales de ERC, Junts, PSC, CUP y Som-hi Ripoll, es decir, todos a excepción de los de Aliança Catalana (formación que gobierna), han decidido salir de la sesión plenaria después de que la alcaldesa, Sílvia Orriols, haya retirado la propuesta de su Consistorio para mejorar las condiciones de los empleados, debido a que solo aceptaba sacarla adelante si era con el apoyo unánime...
WIN WIN.
Esta arpía no da puntada sin hilo..
Orriols no sólo no quería aprobarla, sino que además ha conseguido quedar como la buena porque sabe que entre la oposición se odian y raramente coinciden en el voto por darse por culo mutuamente.
Es una mente perversa. Acojona.
Mira sino que mierda de líder resultó ser Puigdemont.
Ahora no hay incremento de sueldos, pero no por culpa de ella. Está claro quién no ha querido.
Está es una montapollos nivel Ayuso, pero más de pueblo.