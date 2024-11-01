edición general
Toda la oposición abandona el pleno de Ripoll tras la "coacción" de Sílvia Orriols para aprobar una propuesta por unanimidad

El Ayuntamiento de Ripoll ha vuelto a verse envuelto en polémica tras el abandono de toda la oposición del pleno municipal celebrado este martes por la noche. Los concejales de ERC, Junts, PSC, CUP y Som-hi Ripoll, es decir, todos a excepción de los de Aliança Catalana (formación que gobierna), han decidido salir de la sesión plenaria después de que la alcaldesa, Sílvia Orriols, haya retirado la propuesta de su Consistorio para mejorar las condiciones de los empleados, debido a que solo aceptaba sacarla adelante si era con el apoyo unánime...

Connect #3 Connect
Vamos a ver. La alcaldesa propone un incremento de salario para todos los funcionarios, ¿y la oposición se larga? Pues acaban de regalar un montón de votos a esta señora. Han quedado como los partidos que se largaron cuando se tenía que decidir que les subieran el sueldo. A más de uno se les habrá quedado cara de pasmado...
7 K 85
#4 Luiskelele
#3 es lo que he pensado yo. Votas aunque sea tapándote la nariz y apretando los puñitos. Pero al final, se quejan de que la alcaldesa no le importan los trabajadores… pero los que se han pirado de la votación por una gilipollez son todos los demás xD
1 K 25
Pertinax #5 Pertinax *
#3 En realidad, ella misma ha retirado la propuesta porque exigía una unanimidad que sabe que no se iba a dar, con lo que ahora no necesita invertir en mejorar las condiciones salariales, que es lo que quería dada esa condición estúpida, y queda como la buena. Es una ñapa política tan habitual en Cataluña.

WIN WIN.

Esta arpía no da puntada sin hilo..
1 K 24
#7 tpm1
#5 Hubiese bastado con que esos partidos votasen a favor y dejasen retratado al que no quisiera subirlos. Así quedan todos retratados.
0 K 10
Pertinax #8 Pertinax *
#7 Precisamente por eso exigió unanimidad. ERC ya dijo que con esa condición se abstendría.

Orriols no sólo no quería aprobarla, sino que además ha conseguido quedar como la buena porque sabe que entre la oposición se odian y raramente coinciden en el voto por darse por culo mutuamente.

Es una mente perversa. Acojona.
0 K 14
#14 vituwaf
#8 No es lo bastante perversa. No es la líder que necesitamos, pero es lo que hay.

Mira sino que mierda de líder resultó ser Puigdemont.
0 K 7
Pertinax #19 Pertinax *
#14 Por eso precisamente ambas pelean por el mismo churro.
0 K 14
#13 vituwaf
#5 Lo que ha hecho puede ser razonable. Puesto que ese incremento de sueldo es una carga para el municipio, quiere que todo el mundo esté de acuerdo para evitar que luego se lo echen en cara cobardemente.

Ahora no hay incremento de sueldos, pero no por culpa de ella. Está claro quién no ha querido.
1 K 18
#15 vituwaf
#9 Pues lo que digo en #13
0 K 7
#16 Luiskelele
#5 pues yo creo que es algo mucho más razonable lo que explica #13 que cualquier película de intriga palaciega que uno se quiera montar.
0 K 11
Pertinax #18 Pertinax *
#13 #16 Sin esa exigencia, es más que probable que la propuesta hubiese salido adelante. De hecho, prácticamente seguro.
0 K 14
#20 Luiskelele
#18 vamos, que les importa un pijo los trabajadores. Solo quieren aparentar ser los machos alfa.
1 K 25
Pertinax #21 Pertinax *
#20 No sé si en este caso es la metáfora más apropiada. :troll:
0 K 14
#6 bol
#3 Si te lees toda la noticia, hasta el final, te enteras más de lo que ha pasado: ha sido ella quien ha retirado ese punto del orden del día, cosa que no puede hacer unilateralmente. Exigía que se aprobara por el 100% del consejo municipal. La redacción de la noticia es insufrible, pero deja claro que le gusta mandar, dar órdenes y que el mundo sea como a ella le gusta.
4 K 58
Connect #10 Connect
#9 #6 La noticia está redactada de manera tendenciosa. La alcaldesa gobierna en minoría con los votos de Junts. O esa propuesta se votaba en unanimidad, o no salía adelante. El redactor se ha olvidado este 'pequeño' detalle.
0 K 13
#12 okeil
#10 Ya, ya, y por eso la retira, para no votarla de ninguna manera, legal por lo menos.
1 K 30
#9 okeil
#3 No te lo has leido, ¿Verdad?. La alcaldesa ha retirado las propuestas porque quería que se aprobasen por unanimidad, y como no lo ha conseguido antes del pleno, no permite que se voten. Es por esto que el resto de grupos se han marchado. Supuestamente tiene mayoría suficiente para aprobarlas si hubiese querido sin intentar chantajear al resto de fuerzas. Si las mejoras son tan buenas que no se atreve a ponerlas en marcha en solitario ...
3 K 51
Abcdefghijklm #11 Abcdefghijklm
#3 no todo el mundo piensa con el bolsillo
1 K 17
Pertinax #1 Pertinax
Se han hecho un VOX. :troll:
2 K 30
cosmonauta #2 cosmonauta
Buah!

Está es una montapollos nivel Ayuso, pero más de pueblo.
1 K 30
#17 vituwaf
#2 Esperemos que sea mucho peor.
0 K 7

