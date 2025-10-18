edición general
El TJUE limita la indemnización a 1.600 euros por pérdida de mascotas en vuelos al equipararlas al “equipaje”

El Convenio de Montreal solo distingue tres categorías de transportes: personas, equipaje y carga. Las mascotas no pueden ser "personas" y, por lo tanto, son "equipaje". La sentencia, de 16 de octubre de 2025, limita la indemnización por su pérdida al tope general de 1.288 derechos especiales de giro (unos 1.600 euros), incluso en casos de daño moral. El fallo, que responde a una cuestión prejudicial planteada por el Juzgado de lo Mercantil nº 4 de Madrid, aclara el alcance de la responsabilidad de las aerolíneas y podría tener implicaciones e

Andreham #2 Andreham
Cero problemas.

Si "pierden" a tu mascota, que es un ser vivo, te acercas a la casa del CEO y cuando salga con su perro u otra mascota, se lo "pierdes" y le tiras 1600€ en fajos de 50 a la cara.

Misma indemnización ante el mismo problema.
#3 poxemita
#2 si crees que tu mascota vale más 1600€ no la trates como mercancía y paga más por ella al viajar en avión.
ur_quan_master #1 ur_quan_master *
Al fin y al cabo una mascota no es más que un elemento de ocio para su dueño.

También hay gente que se enamora de la IA y no deja de ser una máquina.
#5 Txakiko
Yo diría que una mascota no es un equipaje. Por lo tanto, se asemeja más a una persona. Cuánto tendría que pagar entonces la compañía?
ur_quan_master #6 ur_quan_master
#5 eso se arregla prohibiendo viajar a mascotas en aviones, que además es bastante traumático para ellas.
