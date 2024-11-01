La justicia europea equipara la pérdida de una mascota en un vuelo a la de una maleta

La justicia europea considera que los animales de compañía son como equipaje en los aviones. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha sentenciado este jueves que las mascotas no pueden excluirse dentro del concepto legal de "equipaje" y que, por tanto, la indemnización por los daños derivados de su pérdida está sujeta al reglamento previsto para equipaje. Se trata de un caso de una pasajera que el 22 de octubre de 2019 viajaba con su perra en un vuelo de Buenos Aires hasta Barcelona con la compañía Iberia. Por motivos de peso...