La justicia europea equipara la pérdida de una mascota en un vuelo a la de una maleta

La justicia europea considera que los animales de compañía son como equipaje en los aviones. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha sentenciado este jueves que las mascotas no pueden excluirse dentro del concepto legal de "equipaje" y que, por tanto, la indemnización por los daños derivados de su pérdida está sujeta al reglamento previsto para equipaje. Se trata de un caso de una pasajera que el 22 de octubre de 2019 viajaba con su perra en un vuelo de Buenos Aires hasta Barcelona con la compañía Iberia. Por motivos de peso...

capitan__nemo #5 capitan__nemo *
Pues habrá que hacer un seguro de perdida o algo así. Si lo incluyen en el precio del billete cuando viajan personas con animales se ahorran que se lo tenga que sacar el pasajero.
#6 pirat
Que asco de turistas llenándolo todo de mierda con sus molestas mascotas que tienes que ir toreando para poder andar.
No kids, pets welcome...
ElBeaver #1 ElBeaver
comprensible
ElBeaver #2 ElBeaver
Dejen a las putas mascotas en casa o, como mucho, llévenlas en coche. La gilipollez de la gente con los bichos es fascinante
#3 EISev
#2 viajaba con su perra en un vuelo de Buenos Aires hasta Barcelona

Eso, que vaya en coche
#4 Meinhard
#2 Vale,te dejaremos en casa. Pero ojo no cagarse fuera del arenero.
