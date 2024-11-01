edición general
El timo de comprar una casa de pueblo

Llevamos años escuchando el mismo titular: que los pueblos se mueren, que sobran las casas baratas y que las zonas rurales necesitan gente joven y niños. Suena al plan perfecto para escapar de la ciudad, ¿verdad? Pues hacedme caso: hoy, comprar una de esas casas es el mayor campo de minas del mercado inmobiliario.El sistema está diseñado para que sea prácticamente imposible hacerlo. En este video os voy a contar las dificultades que estoy teniendo en mi búsqueda de casa, y al mismo tiempo, todo lo que he ido aprendiendo.

pitercio #3 pitercio
De camino al aeropuerto en Pamplona comenté con el taxista lo que me gustaría vivir por la zona y me dijo que los vecinos que el conocía preferían vender a la gente de por allí, pero que si no es un caserío familiar al final por más pasta se la venden al primero que les suelte una buena señal.
Atusateelpelo #4 Atusateelpelo
No deja de ser curioso que se plantee hacer en Asturias de lo que se queja que hacen otros en Navarra y que no sea ese uno de los motivos para descartarnos.

Cosa que, por otra parte, los asturianos agradecemos.
Pertinax #2 Pertinax *
Vete a tomar por culo. Te quejas de que no puedes comprar bordas de monte porque no tienen cédula de habitabilidad (porque no son viviendas, y alguno de tus ejemplos apuesto a que es falso, porque son edificios de fundamento por mucho que te pongas delante), y a los pocos minutos sueltas la publicidad de un banco de inversión. Por si cuela.
Aguarrás #1 Aguarrás
Majo de la leche el de basquecraft. :-)
