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Muchos pedófilos judíos acusados en EE. UU. huyen a Israel, según un informe
Según un informe publicado, muchos estadounidenses acusados de abusar sexualmente de menores huyen a Israel para eludir la justicia, y lograr su repatriación puede resultar complicado. [en inglés]
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etiquetas
:
pedofilia
,
pederastia
,
israel
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#2
NPCMeneaMePersigue
Antes de banearme por antisemitismo: Times of Israel como medio, medio de Israel, has leído? Israel hablando de que los pedofilos judios se van a Israel, ellos, los semitas diciendolo de los judios. Ts, son ellos, no es antisemitismo, son ellos mismos, no es lo mismo.
7
K
113
#5
azathothruna
#2
Tambien dice algo.
Los elegidos por SU Dios no le ponen pegas a monstruos, con tal de que aumenten sus numeros de monstruos
Un nazi pedofilo, menudo combo.
Ni las juventudes zionistas/hitlerianas estan a salvo
2
K
42
#1
azathothruna
Si mueren por los iranies, no llorare.
1
K
28
#12
Ripio
#0
github.com/Meneame/meneame.net/wiki/Meneatiqueta
7 Por favor, no repitas el nombre del blog o web en el título o texto del meneo. El nombre del sitio ya aparece en la información del meneo y repetirlo sería redundante.
0
K
20
#13
guillersk
Hola soy Goebbels
#0
sal a que te dé el aire , que obsesionarse no es bueno
Cuidate
0
K
11
#3
mikeoptiko
A estas alturas pongo en cuarentena las cosas que subes
#0
porque tienes un sesgo de confirmación muy alto por no hablar de una obsesión y otras cosas que parecen dejarse ver y no quiero exponer porque no me apetece un strike
3
K
7
#8
NPCMeneaMePersigue
#3
Comencé el boicot a Israel en España hace más de 10 años y el año pasado el boycot paraba la Vuelta a España, generaba protestas masivas...
A lo que tu llamas obsesión yo le llamo hiperfoco. Pero cuál es el problema? si la biblia también dice cosas al respecto, el corán, los libros más influyentes hablan de Israel y los problemas que traen, está literalmente en la cultura de gran parte de la humanidad.
Pero dale, vamos a cambiar de tema, uno de los pilares culturales de España es el Quijote que se basa en luchar contra las injusticias, literalmente está por toda nuestra cultura.
Quién en cambio le puede molestar luchar contra las injusticias? vaya que cosas parecen dejarse ver...
1
K
39
#9
azathothruna
#8
#NoalGranIsrael
#NoalPlanSanson
0
K
19
#10
aPedirAlMetro
*
#3
Que
#0
esta como un cencerro, no lo pone en duda nadie, pero es que el articulo lo ha escrito
timesofisrael.com
no
#0
0
K
9
#11
NPCMeneaMePersigue
*
#10
Yo estaba aquí hace 16 años en redes trabajando para el 15m, yo estaba aquí trabajando cuando nos juntamos y metimos al presidente del FMI en la carcel pidiendo dinero, yo estaba aquí inciando el boycott a Israel, y puedo seguir ganando,obviamente estoy como un cencerro para el sistema, nadie que no esté como un cencerro se atrevería a tanto ya que
No es sano estar bien adaptado a una sociedad profundamente enferma
0
K
20
#4
Catavenenos
La judería palestina es prácticamente una reserva de la biosfera para pedófilos y sociópatas de todo pelo, principalmente lumpen y white trash de sudamerica
0
K
6
#7
tul
*
#4
evasores fiscales y otros delincuentes economicos de todo occidente tambien encuentran refugio de la extradicion ahi si son del pueblo genocida.
1
K
34
#6
Lenari
Vamos, igual que pasa con en el resto del mundo. Porque si a un mexicano lo acusan de pedofilia o de cualquier otro delito, se va a quedar en EEUU en vez de largarse a Mexico, claro que si
Y quien dice Mexico, dice cualquier otro país.
No hay obsesión con los judíos, seguro
1
K
-2
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13
comentarios)
menéame
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Los elegidos por SU Dios no le ponen pegas a monstruos, con tal de que aumenten sus numeros de monstruos
Un nazi pedofilo, menudo combo.
Ni las juventudes zionistas/hitlerianas estan a salvo
7 Por favor, no repitas el nombre del blog o web en el título o texto del meneo. El nombre del sitio ya aparece en la información del meneo y repetirlo sería redundante.
#0 sal a que te dé el aire , que obsesionarse no es bueno
Cuidate
A lo que tu llamas obsesión yo le llamo hiperfoco. Pero cuál es el problema? si la biblia también dice cosas al respecto, el corán, los libros más influyentes hablan de Israel y los problemas que traen, está literalmente en la cultura de gran parte de la humanidad.
Pero dale, vamos a cambiar de tema, uno de los pilares culturales de España es el Quijote que se basa en luchar contra las injusticias, literalmente está por toda nuestra cultura.
Quién en cambio le puede molestar luchar contra las injusticias? vaya que cosas parecen dejarse ver...
#NoalPlanSanson
No es sano estar bien adaptado a una sociedad profundamente enferma
No hay obsesión con los judíos, seguro