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¿Suben los salarios? En realidad llevan 30 años estancados

¿Suben los salarios? En realidad llevan 30 años estancados

El sueldo medio real en España apenas ha subido un 5% desde 1995, frente al 31% de media en la OCDE. Y los impuestos sobre el trabajo están en máximos

| etiquetas: salario , españa , congelado
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9 comentarios
18 3 0 K 250 actualidad
#7 encurtido
El resumen es el modelo productivo. Llevamos 30 años (desde que tengo uso de razón, puede que sean más) comentando que sería conveniente ir pasando de una economía basada en ladrillo y turismo hacia una de sectores de mayor valor añadido, como industria o tecnología. Pero no somos capaces de hacerlo.

Las cosas a las que nos dedicamos no dan para más. Influye, pero no es tanto una cuestión de impuestos ni de beneficios empresariales.
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#8 silzul *
#7 La realidad es que eso que dices es parcialmente erronóneo... Los beneficios empresariales históricamente vienen aumentando muchísimo más que los salarios y la productividad sigue su subiendo pero los salarios casualmente nunca suben.

La realidad es que en muchos sectores no se paga más porque no se quiere. Quizás la hostelería/campo no da para más pero muchos otros sectores si. Y no se quiere subir.

Obviamente, tener otros sectores mejoraria la economía sobretodo porqué aumentaría la diversidad, estabilidad y salario medio. Pero, por ahora eso no explica el estancamiento en España per se.

elpais.com/economia/2026-01-09/la-productividad-crece-en-espana-a-su-m
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#9 encurtido
#8 Son noticias realizadas con mucha contabilidad creativa para llamar la atención. El que le interesa ideológicamente las reenvía hasta el desgaste.

La realidad es que las empresas españolas no son especialmente rentables. Ni si ese aumento de beneficios que parecen haberse dado el último lustro se tradujeran en aumentos salariales sería muy relevante, sobre todo si el principal gasto de la empresa es salarial que suele pasar en empresas basadas en mano de obra.
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#2 Tensk
Ya le vale decir esto a los fachas de este pseud...oh, wait.
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Cantro #3 Cantro
Lo que siempre he dicho. Lo de España no es un problema de impuestos, sino de salarios
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#4 fremen11
La culpa de que no te suban el sueldo es de otros, no tuya........
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#1 slender_1
Las del IBEX35 más ricas pero a sus auxiliares, mierda.
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treu #6 treu
Y así va a seguir, aquí no pasa nada.
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#5 endy *
"El sueldo medio real en España apenas ha subido un 5% desde 1995, frente al 31% de media en la OCDE"

Aplicando la táctica habitual para tapar el asunto sería así: Estos de El País son una panda de fachas,nazis, sionistas y buleros. :troll:
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menéame