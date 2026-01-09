·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
5972
clics
Ponle este vídeo a quien te diga que la meritocracia existe
5302
clics
El Espejismo de la Metrópoli: Por qué el modelo de ciudad en España es una olla a presión
5200
clics
La entrevista de Andrea Ropero en 'El Intermedio' que no para de compartirse: 'Esto es periodismo'
4335
clics
Angine de Poitrine te recuerdan que sigues siendo humano
5441
clics
Lanzan en paracaídas un vehículo del Ejército de Tierra valorado en unos 600.000 euros... y queda totalmente destrozado
más votadas
353
Expertos de la ONU piden la suspensión inmediata del acuerdo comercial entre la UE e Israel como «requisito mínimo» según el derecho internacional [EN]
382
Irán tiene la comunidad judía más numerosa de Oriente Medio fuera de Israel y Netanyahu la ha bombardeado
333
Pintar "Putos Moros de Mierda" en la puerta de tu vecino no es delito de odio: la sentencia que absuelve a un avilesina
324
Ponle este vídeo a quien te diga que la meritocracia existe
319
Movilización histórica: una concentración multitudinaria rechaza en Lugo la moción de censura del PP con un tránsfuga (GAL)
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
21
meneos
63
clics
¿Suben los salarios? En realidad llevan 30 años estancados
El sueldo medio real en España apenas ha subido un 5% desde 1995, frente al 31% de media en la OCDE. Y los impuestos sobre el trabajo están en máximos
|
etiquetas
:
salario
,
españa
,
congelado
18
3
0
K
250
actualidad
9 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
18
3
0
K
250
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#7
encurtido
El resumen es el modelo productivo. Llevamos 30 años (desde que tengo uso de razón, puede que sean más) comentando que sería conveniente ir pasando de una economía basada en ladrillo y turismo hacia una de sectores de mayor valor añadido, como industria o tecnología. Pero no somos capaces de hacerlo.
Las cosas a las que nos dedicamos no dan para más. Influye, pero no es tanto una cuestión de impuestos ni de beneficios empresariales.
1
K
17
#8
silzul
*
#7
La realidad es que eso que dices es parcialmente erronóneo... Los beneficios empresariales históricamente vienen aumentando muchísimo más que los salarios y la productividad sigue su subiendo pero los salarios casualmente nunca suben.
La realidad es que en muchos sectores no se paga más porque no se quiere. Quizás la hostelería/campo no da para más pero muchos otros sectores si. Y no se quiere subir.
Obviamente, tener otros sectores mejoraria la economía sobretodo porqué aumentaría la diversidad, estabilidad y salario medio. Pero, por ahora eso no explica el estancamiento en España per se.
elpais.com/economia/2026-01-09/la-productividad-crece-en-espana-a-su-m
1
K
15
#9
encurtido
#8
Son noticias realizadas con mucha contabilidad creativa para llamar la atención. El que le interesa ideológicamente las reenvía hasta el desgaste.
La realidad es que las empresas españolas no son especialmente rentables. Ni si ese aumento de beneficios que parecen haberse dado el último lustro se tradujeran en aumentos salariales sería muy relevante, sobre todo si el principal gasto de la empresa es salarial que suele pasar en empresas basadas en mano de obra.
0
K
7
#2
Tensk
Ya le vale decir esto a los fachas de este pseud...oh, wait.
0
K
11
#3
Cantro
Lo que siempre he dicho. Lo de España no es un problema de impuestos, sino de salarios
0
K
11
#4
fremen11
La culpa de que no te suban el sueldo es de otros, no tuya........
0
K
11
#1
slender_1
Las del IBEX35 más ricas pero a sus auxiliares, mierda.
0
K
9
#6
treu
Y así va a seguir, aquí no pasa nada.
0
K
9
#5
endy
*
"El sueldo medio real en España apenas ha subido un 5% desde 1995, frente al 31% de media en la OCDE"
Aplicando la táctica habitual para tapar el asunto sería así: Estos de El País son una panda de fachas,nazis, sionistas y buleros.
0
K
7
Ver toda la conversación (
9
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Las cosas a las que nos dedicamos no dan para más. Influye, pero no es tanto una cuestión de impuestos ni de beneficios empresariales.
La realidad es que en muchos sectores no se paga más porque no se quiere. Quizás la hostelería/campo no da para más pero muchos otros sectores si. Y no se quiere subir.
Obviamente, tener otros sectores mejoraria la economía sobretodo porqué aumentaría la diversidad, estabilidad y salario medio. Pero, por ahora eso no explica el estancamiento en España per se.
elpais.com/economia/2026-01-09/la-productividad-crece-en-espana-a-su-m
La realidad es que las empresas españolas no son especialmente rentables. Ni si ese aumento de beneficios que parecen haberse dado el último lustro se tradujeran en aumentos salariales sería muy relevante, sobre todo si el principal gasto de la empresa es salarial que suele pasar en empresas basadas en mano de obra.
Aplicando la táctica habitual para tapar el asunto sería así: Estos de El País son una panda de fachas,nazis, sionistas y buleros.