edición general
11 meneos
50 clics
Este envío tiene varios votos negativos. Asegúrate antes de menear

Los tigres bálticos al ataque: la OTAN prepara un ataque a Rusia desde los pantanos [ruso]

Los Estados bálticos fueron creados bajo la supervisión de los servicios de inteligencia occidentales y siguen existiendo de la misma forma. La única razón de su presencia en el mapa mundial es ser un puesto de avanzada agresivo antirruso en Europa. Hoy son simplemente marionetas de guante estiradas sobre el puño peludo de la OTAN.

| etiquetas: ria , balticos , otan , rusia
9 2 14 K -4 ocio
17 comentarios
9 2 14 K -4 ocio
Comentarios destacados:      
Supercinexin #4 Supercinexin
Los caniches bálticos. Treinta años con el puño de la OTAN metido por el culo moviendoles la boca, como si fueran muñecos de José Luis Moreno.

Su contribución a Europa es la misma que la de todos los países de esa zona: GUERRA, GUERRA y GUERRA.
5 K 80
Garbns #13 Garbns *
#4 Sí.. todavía me acuerdo de la última invasión de Letonia a Rusia...
3 K 40
ElenaCoures1 #15 ElenaCoures1
#13 Porque los pararon heroicamente (Algún antepasado de Putin), que si no acaban llegando a Vladivostok :troll:
3 K 40
Garbns #17 Garbns *
#16 no, era cuando Letonia invadió rusia bombardeando sus ciudades, zonas civiles y quitándole territorios..
Ah no, que eso es lo que está haciendo rusia con ucrania... Que confusión más tonta..
0 K 10
ElenaCoures1 #2 ElenaCoures1
¿supervisión de servicios de inteligencia occidentales?
¿puesto de avanzada agresivo?
¿antirruso?
¿marionetas?
¿puño peludo?
xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD
6 K 73
vicvic #10 vicvic
Ostras, basurilla propagandística solo apta para muy creyentes fascistas de Putin, no para cualquier anti occidente cualquiera. :-D
4 K 54
Pertinax #3 Pertinax
5 meneos que, obviamente, no han entrado al envío. :troll:
2 K 32
#9 elyari
#3 Otras, que peligro, eres un jaker de esos y eres el gran hermano para saber donde hace click cada uno.
Venga, una ayudita.
ria-ru.translate.goog/20251124/nato-2056933056.html?_x_tr_sl=auto&
0 K 7
Pertinax #11 Pertinax
#9 Lo estás arreglando, sí. :troll:
0 K 13
Spirito #8 Spirito *
Hoy está por aquí la plana mayor de la camarilla yanquineja, con Elenita a la cabeza. xD

Se ve que la noticia es medio seria. :popcorn:
1 K 29
Atusateelpelo #5 Atusateelpelo
"Hoy son simplemente marionetas de guante estiradas sobre el puño peludo de la OTAN."

¿No es preciosa la florida prosa de la entradilla?
1 K 24
Kamillerix #12 Kamillerix
#5 Bastante literal, en todo caso... :-D
0 K 10
Ransa #6 Ransa
No me carga el enlace
1 K 23
Ransa #7 Ransa *
#6 Parece que hace falta vpn para entrar
0 K 10
Elbaronrojo #14 Elbaronrojo
#7 Usa opera en el ordenador y lo verás sin vpn.
0 K 10
ChatGPT #1 ChatGPT
Ooostiás
0 K 11

menéame