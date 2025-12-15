Las tierras raras gallegas podrían valer hasta 24.000 millones de euros

En este contexto, Galicia se presenta como un enclave estratégico, como ya ha quedado demostrado con el yacimiento de Penouta, el único productor de tantalio de los 27 países —aunque ahora paralizado—. Pero su potencial no se queda ahí: un informe realizado por la USC y encargado por la Xunta ha detectado que la comunidad alberga 18 de los 34 materiales que la UE considera críticos, y, entre ellos, las tierras raras, que tienen un potencial económico de entre 8.000 y 24.000 millones de euros, unos 150-250 millones al año.