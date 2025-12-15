edición general
Las tierras raras gallegas podrían valer hasta 24.000 millones de euros

En este contexto, Galicia se presenta como un enclave estratégico, como ya ha quedado demostrado con el yacimiento de Penouta, el único productor de tantalio de los 27 países —aunque ahora paralizado—. Pero su potencial no se queda ahí: un informe realizado por la USC y encargado por la Xunta ha detectado que la comunidad alberga 18 de los 34 materiales que la UE considera críticos, y, entre ellos, las tierras raras, que tienen un potencial económico de entre 8.000 y 24.000 millones de euros, unos 150-250 millones al año.

Supercinexin #4 Supercinexin
Ya está la derecha pensando en qué empresarios se podrían quedar con esas jugosas tierras para gestionarlas como Dios Manda y así crear ¡puestos de trabajo!

Luego a subirte a ti los impuestos, porque faltarían 24.000 millones en las cuentas públicas para parchear esa carretera, darle atención a tu abuela y poner unos médicos más en todos los hospitales de Galicia.

Absurdo, ¿verdad? Pues exactamente así funciona la derecha.
#7 Tensk
#4 Veo que has venido a hablar de tu libro.
javibaz #2 javibaz *
O podrían no valer.
#3 Borgiano
#2 Depende
sotillo #6 sotillo
#2 Y si valen será para unos pocos los millones y para el resto la mierda, Como siempre
JackNorte #5 JackNorte *
Y el coste ecologico la contaminacion y el almacenaje de residuos creo que no he visto en la noticia, ni la posibles consecuencias para salud en la zona. Eso estara contabilizado tambien a un plazo de lo que parece 32 y 100 años? Me parece raro los planes a tan largo plazo cuando no se es capaz de coordinar a 4 años y cumplir.
#1 pandasucks
Siempre dando cosas raras, políticos, tierras...
thirdman #8 thirdman *
Mejor traer tierras raras de otro país y dejar el nuestro bonito. Y luego quejarnos de lo contaminados que están los demás, no como el nuestro
