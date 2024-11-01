La Tierra no gira alrededor del Sol [ITA]

La Tierra y el resto de planetas no giran alrededor del Sol sino que lo hacen alrededor de un baricentro vecino al Sol. El Sol aporta la mayor masa y es por ello que el baricentro se encuentra próximo al Sol pero no exactamente donde está el Sol ya que el resto de planetas, especialmente Jupiter y Saturno también influyen. Decir que los planetas giran alrededor del Sol es una simple simplificación dado que es menos simple explicar lo que es el baricentro.