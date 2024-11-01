edición general
La Tierra no gira alrededor del Sol [ITA]

La Tierra y el resto de planetas no giran alrededor del Sol sino que lo hacen alrededor de un baricentro vecino al Sol. El Sol aporta la mayor masa y es por ello que el baricentro se encuentra próximo al Sol pero no exactamente donde está el Sol ya que el resto de planetas, especialmente Jupiter y Saturno también influyen. Decir que los planetas giran alrededor del Sol es una simple simplificación dado que es menos simple explicar lo que es el baricentro.

"una simple simplificación dado que es menos simple explicar lo que es el baricentro"

Una IA no ha escrito eso :troll:
Pues como nos pongamos exquisitos .. tenemos el baricento del sol-Tierra, el del Tierra-Sistema Solar (que Júpiter algo de masa tiene) el de Tierra-Luna el del sistema Solar con el Brazo de la Galaxia, ....


Vamos que los que mandan un nave a cualquier astro próximo son unos putos máquinas porque no es tan sencillo como parece que el sistema Solar no se mueve como pensamos.
#2 Incluso cuando las sondas Voyager visitaron los planetas exteriores , como ejemplo de misión compleja, se ejecutó como un problema de dos cuerpos mediante el uso de "esferas de influencia" en.wikipedia.org/wiki/Sphere_of_influence_(astrodynamics) y trayectorias orbitales cónicas. Y se hizo con una tolerancia mínima. Diseñar una órbita de transferencia de un objeto a otro planeta no es para nada complicado.
Lo que es complicado es hacerlo mientras se cumplen otros requisitos más estrictos que hoy en día son comunes. Por ejemplo, maximizando la carga útil, minimizando el uso de propelentes, minimizando el tiempo de revisita u otros. Pero esto sólo ha empezado a ser común a partir de los años 90.
