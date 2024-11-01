La Tierra y el resto de planetas no giran alrededor del Sol sino que lo hacen alrededor de un baricentro vecino al Sol. El Sol aporta la mayor masa y es por ello que el baricentro se encuentra próximo al Sol pero no exactamente donde está el Sol ya que el resto de planetas, especialmente Jupiter y Saturno también influyen. Decir que los planetas giran alrededor del Sol es una simple simplificación dado que es menos simple explicar lo que es el baricentro.
| etiquetas: baricentro , sol , astronomía , cosmología
Una IA no ha escrito eso
Vamos que los que mandan un nave a cualquier astro próximo son unos putos máquinas porque no es tan sencillo como parece que el sistema Solar no se mueve como pensamos.
Lo que es complicado es hacerlo mientras se cumplen otros requisitos más estrictos que hoy en día son comunes. Por ejemplo, maximizando la carga útil, minimizando el uso de propelentes, minimizando el tiempo de revisita u otros. Pero esto sólo ha empezado a ser común a partir de los años 90.