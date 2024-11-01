edición general
Las tiendas de conveniencia eran un emblema de Japón. Hasta que la crisis demográfica ha revelado el lado oscuro de abrir 24 horas

Las tiendas de conveniencia japonesas, conocidas como konbini, no son simples comercios donde se compra comida rápida o productos básicos, son parte profunda del entramado social del país. Su éxito se mide no solo en cifras (más de 55.000 establecimientos repartidos por las 47 prefecturas) sino en la manera en que acompañan la vida diaria: permiten pagar facturas, enviar paquetes, imprimir documentos, comprar entradas para espectáculos, resolver imprevistos, refugiarse en caso de emergencia o simplemente tomarse un descanso en ellas.

#1 Regreso
No te jode, en un radio de 300 m de donde estuve yo en un barrio residencial dormitorio había 3 tiendas de esas abiertas 24 horas. Si subo a 1 km igual había 10. No tiene ni puto sentido. No hay esa demanda a las 3 de la mañana.
4 K 66
#4 tobruk1234
#1 Igual son como las gasolineras que sirven las 24h, cuando yo era un crio no habia ni una en un radio de 25 km y ahora a 25 en un radio de 5km, y me parece de puta madre compiten entre ellas precio y si necesito repostar a las 3 de la mañana seguro que alguna sirve.
0 K 7
#6 Regreso
#1 Por curiosidad lo acabo de mirar, en 1 km de radio hay 7 family mart , 6 7-Eleven y 13 lawsons... casi todos 24 horas. Solo funcionaban porque tenian a los empleados esclavizados
1 K 19
#7 DatosOMientes
#6 Es incomprensible. Incluso aunque no fueran 24 horas, o la empresa es la propietaria de los locales o me cuesta creer que les salgan las cuentas.
0 K 10
#5 DatosOMientes
Recuerdo parar en una avenida de Kobe y tener a la vista 1 lawson, 1 7/11 y DOS family markt.
1 K 19
johel #3 johel *
Tenemos un sistema que funcionaba cuando eran ""tiendas de barrio"" y que ahora no funciona por falta de personal debido a que todo el beneficio se lo queda la matriz. La solucion concentrar aun mas en la misma matriz, alejarlas aun mas del modelo de barrio y rotar el mismo personal entre mas tiendas.
Un plan sin fisuras :palm:
0 K 11
TripleXXX #2 TripleXXX
Los konbinis son mas que tiendas, hasta una chica que se vea agobiada sabe que siempre tiene uno a la vuelta de la esquina.
Como modelo de negocio le veo el fallo de que habrá horas con muy poco consumo, quizás podrían tener precios diferentes de día que de noche, para mi, siempre han sido un salvavidas y veria muy razonable pagar más si necesito algo a media madrugada.
0 K 9

