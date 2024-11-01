Las tiendas de conveniencia eran un emblema de Japón. Hasta que la crisis demográfica ha revelado el lado oscuro de abrir 24 horas

Las tiendas de conveniencia japonesas, conocidas como konbini, no son simples comercios donde se compra comida rápida o productos básicos, son parte profunda del entramado social del país. Su éxito se mide no solo en cifras (más de 55.000 establecimientos repartidos por las 47 prefecturas) sino en la manera en que acompañan la vida diaria: permiten pagar facturas, enviar paquetes, imprimir documentos, comprar entradas para espectáculos, resolver imprevistos, refugiarse en caso de emergencia o simplemente tomarse un descanso en ellas.