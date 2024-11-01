·
5955
clics
La cobardía de la derecha en España será inmortal
4366
clics
Una Furia Épica de coste no menos épico: la guerra en Irán en millones y en tiempo real
5175
clics
InfluRatas
5023
clics
Mascotas
4174
clics
Los planes de guerra de Trump y Netanyahu se topan con un obstáculo de "máxima preocupación" [EN]
más votadas
541
La relatora de la ONU para Palestina, Francesca Albanese, tras las amenazas de Trump a España: “Fuerza, presidente Sánchez. Fuerza, querida España”
427
Sánchez: “La posición del Gobierno se resume en cuatro palabras: ‘No a la guerra”
502
No son 8 millones, son 105: lo que de verdad cuesta la Casa Real en los Presupuestos del Estado
437
La UE sale en defensa de España ante la nueva amenaza de Trump: “Se garantizará que nuestros intereses estén protegidos”
524
La cobardía de la derecha en España será inmortal
publicadas
en cola
16

14
clics
Tesh Sidi denuncia que las redes son responsables del "99,9%" del odio y no lo frenan "porque generan dinero"
"Tú amenazas de muerte a alguien y la policía se planta en tu casa. Pero, en el espacio digital, la policía necesita que Instagram, que TikTok coopere y no lo hacen"
etiquetas
tesh sidi
denuncia
odio
amenazas
redes
14
2
0
K
183
actualidad
14 comentarios
14
2
0
K
183
actualidad
#10
Meneador_Compulsivo
Tesh quiere cerrar menéame.
1
K
37
#13
c0re
#10
cuando genere dinero.
0
K
10
#6
SeñorPresunciones
Instagram y Tiktok cooperan con CIA, no con la policía.
1
K
32
#1
MoñecoTeDrapo
Money
Hate makes the world go round
1
K
24
#4
Ferran
#1
Pues multa a Tiktok, Instagram o la que incumpla con la colaboración con la policía.
0
K
11
#7
angelitoMagno
Ufff, que declaraciones más cuestionables. Los responsables de lo que dicen los usuarios no son los usuarios sino las plataformas
0
K
17
#9
calde
Y tiene razón.
0
K
13
#3
Chinchorro
*
Sorpresa, el odio es un negocio.
Ahí están los influencers odiando a los hombres (diciéndolos que tienen fucking panza y son unos loosers por no levantarse a las cinco de la mañana a hacer burpees) y los propios hombres tirándoles dinero a la cara para que les sigan odiando y despreciándoles.
0
K
12
#12
Suleiman
Lo que buscan son las visualizaciones y los clicks.Si eso implica ver mutilaciones,bulos insultos y cualquier mierda que haga que suba, adelante.
0
K
11
#14
The_Ignorator
Ains, esas redes malas que inundan con odio y no lo paran porque les interesa
0
K
11
#5
Leon_Bocanegra
*
Acabo de ver un vídeo de tik tok de Pedro Sánchez en el que sale este con una gorra negra, diciendo que va a dar una vuelta en bici y justo después sale un video grabado con go pro donde Sánchez está haciendo un descenso y de vez en cuando asoma el borde del casco que lleva que parece ser gris.
El vídeo se titula "Sánchez miente hasta cuando dice que va a montar en bici"
Y los comentarios son un estercolero de subnormales de derechas que no son capaces de entender que lo que se ve es el puto casco diciendo que Sanchez ha cogido el vídeo de otra persona montando en bici para hacerse el guay o yo que se que pollas...
Putos subnormales.
0
K
10
#11
CharlesBrowson
algun hijoputa habra tambien eh...yo era asin...era las redes que me hicieron malo-maloso
0
K
8
#2
hazardum
*
Las redes es un instrumento eficaz, pero son las personas las que odian.
0
K
7
#8
calde
#2
Regulación y estado. Para no ser otro salvaje oeste.
3
K
47
Ver toda la conversación (
14
comentarios)
