Tesh Sidi denuncia que las redes son responsables del "99,9%" del odio y no lo frenan "porque generan dinero"

"Tú amenazas de muerte a alguien y la policía se planta en tu casa. Pero, en el espacio digital, la policía necesita que Instagram, que TikTok coopere y no lo hacen"

14 comentarios
Meneador_Compulsivo #10 Meneador_Compulsivo
Tesh quiere cerrar menéame.
c0re #13 c0re
#10 cuando genere dinero.
SeñorPresunciones #6 SeñorPresunciones
Instagram y Tiktok cooperan con CIA, no con la policía.
MoñecoTeDrapo #1 MoñecoTeDrapo
Money Hate makes the world go round
Ferran #4 Ferran
#1 Pues multa a Tiktok, Instagram o la que incumpla con la colaboración con la policía.
angelitoMagno #7 angelitoMagno
Ufff, que declaraciones más cuestionables. Los responsables de lo que dicen los usuarios no son los usuarios sino las plataformas :-S
calde #9 calde
Y tiene razón.
Chinchorro #3 Chinchorro *
Sorpresa, el odio es un negocio.
Ahí están los influencers odiando a los hombres (diciéndolos que tienen fucking panza y son unos loosers por no levantarse a las cinco de la mañana a hacer burpees) y los propios hombres tirándoles dinero a la cara para que les sigan odiando y despreciándoles.
#12 Suleiman
Lo que buscan son las visualizaciones y los clicks.Si eso implica ver mutilaciones,bulos insultos y cualquier mierda que haga que suba, adelante.
The_Ignorator #14 The_Ignorator
Ains, esas redes malas que inundan con odio y no lo paran porque les interesa  media
#5 Leon_Bocanegra *
Acabo de ver un vídeo de tik tok de Pedro Sánchez en el que sale este con una gorra negra, diciendo que va a dar una vuelta en bici y justo después sale un video grabado con go pro donde Sánchez está haciendo un descenso y de vez en cuando asoma el borde del casco que lleva que parece ser gris.

El vídeo se titula "Sánchez miente hasta cuando dice que va a montar en bici"
Y los comentarios son un estercolero de subnormales de derechas que no son capaces de entender que lo que se ve es el puto casco diciendo que Sanchez ha cogido el vídeo de otra persona montando en bici para hacerse el guay o yo que se que pollas...

Putos subnormales.
CharlesBrowson #11 CharlesBrowson
algun hijoputa habra tambien eh...yo era asin...era las redes que me hicieron malo-maloso :popcorn:
hazardum #2 hazardum *
Las redes es un instrumento eficaz, pero son las personas las que odian.
calde #8 calde
#2 Regulación y estado. Para no ser otro salvaje oeste.
