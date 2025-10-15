Terry Gilliam: "En EEUU hay un gran bebé naranja haciendo ruidos extraños y reaccionando a todo como un idiota"

Bueno, recuerdo que todo salió mal, eso es lo que recuerdo [ríe]. Terry Jones y yo convencimos al resto de la banda para dejarnos dirigirla. Y pensé que debíamos crear un mundo que pareciera real. Si íbamos a usar cocos en lugar de caballos para compensar la falta de presupuesto, al menos debíamos presentar un mundo realista. Eso es lo que la hace tan divertida. Pasan cosas absurdas, pero nadie se muestra consciente de estar en una comedia, como pasa en tantas comedias actuales. Empezó carrera en solitario con 'La bestia del reino', pero la pe