Terraplanismo, espíritus y teorías conspirativas: ¿por qué hay creencias impermeables a las pruebas?

Para los antropólogos evolutivos como yo, la omnipresencia de este tipo de creencias es un enigma. El cerebro humano evolucionó para formar modelos precisos del mundo, y la mayoría de las veces lo hacemos bastante bien. Entonces, ¿por qué las personas también suelen adoptar y desarrollar creencias que carecen de pruebas sólidas que las respalden?

cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Por eso se llaman creencias y no ciencia.
insulabarataria #2 insulabarataria
Porque te hacen sentir especial... Pero a la larga acaban pasando factura cuando entras en la madriguera de conejo.
@Astrofriki lo explicó muy bien:
www.youtube.com/watch?v=SMQJEFpyML0
#3 Desolate
Porque ahora se lleva ser especial y distinto. Cuestionar todo y a todos. Hay más información, pero no quiere decir que estemos más informados.
angeloso #4 angeloso
Porque se inculca a los niños que la fé es una virtud, cuando debería ser lo contrario.
#5 tromperri
Cuesta mucho reconocer que llevas media vida siendo un absoluto idiota.
#7 Cincocuatrotres *
Nos manipulan tanto que es lógico que no te creas nada o lo que te dé la puta gana, yo cada vez que leo a alguien hablando de terraplanistas pienso que es gilipollas, si alguien se ha creído la manipulación de las farmacéuticas con los terraplanistas es gilipollas, haciendonos creer que los hay en cantidades industriales y coinciden con los antivacunas, cuando yo con mis más de 7 décadas no he conocido a un terraplanista, ni a uno solo y gilipollas a barullo a izquierda y derecha y manipuladores muchos, algunos trabajando para las farmacéuticas.
insulabarataria #9 insulabarataria
#7 Paqui, a ver, que bebes lejía y eres antivacunas. Eres el más (o el menos, según se mire) para hablar de desinformación.
Además de ser adorador de Putin y Trump...
#11 Cincocuatrotres
#9 como ya he dicho he conocido a muchos y tú eres uno más.
alehopio #8 alehopio
Mezclar terraplanismo con teorías conspiranoicas, es la propaganda perfecta para ocultar todas las conspiraciones del poder.

Listado de teorías conspirativas que fueron duramente criticadas o ridiculizadas como “conspiranoia”, pero que terminaron siendo confirmadas por evidencia oficial o documentos desclasificados:

( 1 ) Experimento Tuskegee (EE.UU.) Fue uno de los mayores escándalos médicos de la historia moderna.

- Lo que decían los conspiranoicos: El gobierno de EE.UU. estaba dejando…   » ver todo el comentario
insulabarataria #10 insulabarataria
#8 se te olvida comentar los miles de conspiraciones que no son verdad, ni lo serán nunca. Por lo que sea. ¿Crees que algún día se destapará que estamos gobernados por reptilianos? ¿Que nos fumigan con grafeno? ¿Que las mujeres de varios presidentes del gobierno antes eran hombres?
Cuando dices 1000 chorradas siempre hay una posibilidad de que 2 sean ciertas tangencialmente.
