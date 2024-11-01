Un tercio de las empresas aún no tiene un plan de igualdad frente a la violencia machista

El sindicato Comisiones Obreras (CCOO) ha lanzado una iniciativa para crear "círculos de seguridad" en los centros de trabajo como medida de protección ante casos de violencia machista, según detalla la 'Guía sindical de recursos y derechos contra la violencia de género y las violencias sexuales', presentada el pasado lunes. El documento también hace un llamamiento a los entornos laborales para que actúen responsablemente frente a rumores que puedan perjudicar a las víctimas.