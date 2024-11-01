edición general
Un tercio de las empresas aún no tiene un plan de igualdad frente a la violencia machista

El sindicato Comisiones Obreras (CCOO) ha lanzado una iniciativa para crear "círculos de seguridad" en los centros de trabajo como medida de protección ante casos de violencia machista, según detalla la 'Guía sindical de recursos y derechos contra la violencia de género y las violencias sexuales', presentada el pasado lunes. El documento también hace un llamamiento a los entornos laborales para que actúen responsablemente frente a rumores que puedan perjudicar a las víctimas.

Intolerable!
A ver si estos comegambas y mamporreros del Gobierno se preocupan también de crear “círculos de seguridad” como medida de protección ante la epidemia de accidentes laborales mortales que no hacen sino aumentar y que afectan principalmente a hombres.
Pero el sindicato si y debe dárselo a la empresa gratis o por unos kilos de marisco
A ver si ponen dinero para que los inspectores entren dentro de las empresas y hablen con la gente y no simplemente firmen un papel...
Normal.

Iba a decir que es algo lógico cuando muchas empresas son de un solo empleado; pero parece que se refiere a que 20k de 32k que están obligadas por ley lo tienen, dejando 12k que no lo tienen. Lo cual me parece tremendamente extraño, porque eso son muuuuuuuuuuuuuchas empresas a las que el estado estaría encantado de meterles una multa y cobrar, por algo que literalmente viene dentro de cualquier plan de prevención que te hace cualquier mutua.
