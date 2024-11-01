Un tercio de las empresas aún no tiene un plan de igualdad frente a la violencia machista

El sindicato Comisiones Obreras (CCOO) ha lanzado una iniciativa para crear "círculos de seguridad" en los centros de trabajo como medida de protección ante casos de violencia machista, según detalla la 'Guía sindical de recursos y derechos contra la violencia de género y las violencias sexuales', presentada el pasado lunes. El documento también hace un llamamiento a los entornos laborales para que actúen responsablemente frente a rumores que puedan perjudicar a las víctimas.
| etiquetas: empresas , plan , igualdad , violencia , machista
Iba a decir que es algo lógico cuando muchas empresas son de un solo empleado; pero parece que se refiere a que 20k de 32k que están obligadas por ley lo tienen, dejando 12k que no lo tienen. Lo cual me parece tremendamente extraño, porque eso son muuuuuuuuuuuuuchas empresas a las que el estado estaría encantado de meterles una multa y cobrar, por algo que literalmente viene dentro de cualquier plan de prevención que te hace cualquier mutua.