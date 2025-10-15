edición general
10 meneos
21 clics
Una terapia experimental salva la vida de más de medio centenar de niños con una enfermedad letal

Una terapia experimental salva la vida de más de medio centenar de niños con una enfermedad letal

El tratamiento, que se administra una sola vez y listo, ha permitido que la niña Eliana Nachem, encerrada en su casa para evitar infecciones, salga al mundo

| etiquetas: terapia , experimental , salva , vida , niños
8 2 0 K 113 actualidad
sin comentarios
8 2 0 K 113 actualidad

menéame