edición general
25 meneos
28 clics
Tenían a extranjeros trabajando sin contrato en una finca de Albacete: piden cárcel para estos empresarios agrícolas

Tenían a extranjeros trabajando sin contrato en una finca de Albacete: piden cárcel para estos empresarios agrícolas

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Albacete tiene previsto celebrar este lunes, 9 de marzo, el juicio contra cuatro personas acusadas de un presunto delito contra los trabajadores por el que la Fiscalía pide 2 años y medio de cárcel. Según sostiene el escrito de acusación provisional del Ministerio Fiscal, al que ha tenido acceso El Digital de Albacete, los hechos tuvieron lugar cuando dos de los procesados de 39 y 41 años de edad respectivamente y nacionalidad española, ambos empresarios agrícolas, acudían a su padre, también ac

| etiquetas: extranjeros , trabajo , sin contrato , empresarios , agrícolas , finca
20 5 0 K 281 actualidad
4 comentarios
20 5 0 K 281 actualidad
vicus. #3 vicus. *
Empresarios que seguramente heredaron lo que ahora disfrutan gracias a el sudor y el efuezo de sus padres y abuelos doblado el espinazo trabajando para el señorito. Moraleja: "Nunca sirvas al que fue siervo"
1 K 22
#4 Nasser
Estos son los votantes de Vox, sin duda.
0 K 20
johel #1 johel *
"Los procesados de 39 y 41 años de edad respectivamente y nacionalidad española, ambos empresarios agrícolas, acudían a su padre, también acusado de 68 años de edad y relacionado con la actividad agrícola, ante la necesidad de encontrar trabajadores"
De casta le viene al galgo.
0 K 10
Dragstat #2 Dragstat
#1 "el procesado de nacionalidad pakistaní reclutó a una cuadrilla de trabajadores remitiendo fotos a través de WhatsApp de diversa documentación para proceder a darles de alta en la Seguridad Social, cuyo proceso finalmente no se llevó a cabo"

Y por eso no quieren nativos ni inmigrantes regularizados, cuanto más ilegales sean menos tienen que pagarles y más pueden explotarles
6 K 74

menéame