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Tendrá 60 kilómetros no continuos y estaría lista a fin de año: los detalles de la construcción de la zanja en la frontera con Perú y Bolivia

Tendrá 60 kilómetros no continuos y estaría lista a fin de año: los detalles de la construcción de la zanja en la frontera con Perú y Bolivia

A poco menos de 24 horas de que el Gobierno concretara su primer vuelo de expulsiones de migrantes irregulares, esta mañana el comisionado presidencial para la macrozona norte, Alberto Soto, compartió detalles del Plan Escudo Fronterizo fomentado por el Ejecutivo, en particularmente relacionado a la construcción de la zanja en la frontera comprometida por el Presidente José Antonio Kast. Recientemente se viralizaron registros de la construcción de la zanja, que llamaron la atención de la ciudadanía por su avance, para bien o para mal. El 31 de

| etiquetas: zanja , frontera
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3 comentarios
4 0 0 K 55 actualidad
#2 casicasi
No falla: la patética zanja antiinmigramtes la manda hacer José Antonio
Kast Rist, hijo de inmigrantes alemanes de los años 50. Del partido nazi, por supuesto.
2 K 38
#1 Pitchford
Es para restringir el paso de vehículos. Normal, porque a pata se salvará fácilmente, a no ser que echen agua y cocodrilos al foso. Obligaría a tener al menos dos vehículos. Da para negocio.
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Kasterot #3 Kasterot
Mira que podría gastar Perú el dinero ni si quiera en hacer carreteras nuevas, simplemente en mantener esa mierda de red que tiene..
Pues no!! Haciendo agujeritos en el desierto
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menéame