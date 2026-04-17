Tendrá 60 kilómetros no continuos y estaría lista a fin de año: los detalles de la construcción de la zanja en la frontera con Perú y Bolivia

A poco menos de 24 horas de que el Gobierno concretara su primer vuelo de expulsiones de migrantes irregulares, esta mañana el comisionado presidencial para la macrozona norte, Alberto Soto, compartió detalles del Plan Escudo Fronterizo fomentado por el Ejecutivo, en particularmente relacionado a la construcción de la zanja en la frontera comprometida por el Presidente José Antonio Kast. Recientemente se viralizaron registros de la construcción de la zanja, que llamaron la atención de la ciudadanía por su avance, para bien o para mal. El 31 de