El telescopio Rubin descubre que la galaxia M61 tiene rabo [ENG]

El telescopio Rubin descubre que la galaxia M61 tiene rabo [ENG]  

La protagonista de la escena es Messier 61 (M61), descubierta por primera vez en 1779 en el Cúmulo de Virgo y desde entonces objeto de atención por su intensa actividad. Messier 61 es, de hecho, una galaxia de tipo "starburst": alberga fenómenos de formación estelar extremadamente vigorosa y ha producido varias supernovas observadas por los astrónomos. Ahora se ha observado que esta galaxia tiene una cola de estrella que sugiere que en el pasado fagocitó y desmembró a una galaxia más pequeña.

3 comentarios
makinavaja #1 makinavaja
Entonces es un galaxio.... :-D :-D
mikelx #2 mikelx
#1 entraba a escribir lo mismo. flechita para arriba y me voy.
alfre2 #3 alfre2
#1 dejad que sea elle quien se defina! O vamos a suponer su género simplemente viéndole el rabo?
