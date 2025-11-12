El telescopio Rubin descubre que la galaxia M61 tiene rabo [ENG]  

La protagonista de la escena es Messier 61 (M61), descubierta por primera vez en 1779 en el Cúmulo de Virgo y desde entonces objeto de atención por su intensa actividad. Messier 61 es, de hecho, una galaxia de tipo "starburst": alberga fenómenos de formación estelar extremadamente vigorosa y ha producido varias supernovas observadas por los astrónomos. Ahora se ha observado que esta galaxia tiene una cola de estrella que sugiere que en el pasado fagocitó y desmembró a una galaxia más pequeña.