El telescopio espacial Hubble observa el cometa interestelar 3I/ATLAS

El cometa interestelar 3I/ATLAS también se llama C/2025 N1. A la espera de su observación mediante el Telescopio Espacial JWST, se acaba de publicar en arXiv la del Telescopio Espacial Hubble, cuando se encontraba a unas 3.8 UA (unidades astronómicas) de su perihelio y mostraba una clara diferencia entre la cara orientada al Sol y la opuesta. Un modelo del brillo observado estima el radio de su núcleo menor de 2.8 km (para una magnitud absoluta a 1 UA de H > 15.4 y un albedo geométrico de 0.04), casi seguro será mucho más pequeño.
Y el primero fue en 2019.
Pensé que habrían muchos más, pero se ve que no es tan fácil
Haber seguro que hay más, pero no los detectamos y seguro que han pasado de largo sin que jamás sepamos de su existencia.
Salu3