El telescopio espacial Hubble observa el cometa interestelar 3I/ATLAS

El cometa interestelar 3I/ATLAS también se llama C/2025 N1. A la espera de su observación mediante el Telescopio Espacial JWST, se acaba de publicar en arXiv la del Telescopio Espacial Hubble, cuando se encontraba a unas 3.8 UA (unidades astronómicas) de su perihelio y mostraba una clara diferencia entre la cara orientada al Sol y la opuesta. Un modelo del brillo observado estima el radio de su núcleo menor de 2.8 km (para una magnitud absoluta a 1 UA de H > 15.4 y un albedo geométrico de 0.04), casi seguro será mucho más pequeño.

#1 hulo
El otro día vi un vídeo donde se comentaba que solo se había podido ver cometas interstelares en la historia...

Y el primero fue en 2019.

Pensé que habrían muchos más, pero se ve que no es tan fácil
0
#2 Veelicus
#1 Mas que facil la palabra deberia ser probable, y es que el espacio entre el sistema solar y el sistema solar mas cercano es enorme, ademas son cometas que como mucho son observables durante unos pocos meses, lo cual hace que la probabilidad de ver uno es pequeña, en todo caso con la mejora de los telescopios es esperable poder detectar alguno mas en un futuro cercano
1
#5 Virusaco
#1 Ahora tenemos mas medios para detectarlos, sobretodo a partir del primero que se observó. Pero sigue siendo una cuestión de probabilidad y suerte, que un buen telescopio apunte al cielo justo en el lugar adecuado, por ejemplo.

Haber seguro que hay más, pero no los detectamos y seguro que han pasado de largo sin que jamás sepamos de su existencia.

Salu3
0
#3 kinz000
A ver qué dice ahora Avi Loeb :popcorn:
0
#4 ElPerroDeLosCinco
Bueno, provisionalmente clasificado como "cometa". Pero bien podrías considerarlo una posible nave espacial. Si eres subnormal.
0

