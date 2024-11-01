·
19
meneos
19
clics
Telefónica ficha también a Andoni Ortuzar, expresidente del PNV, para el consejo de la plataforma Movistar Plus
El expresidente del PNV, Andoni Ortuzar, se incorporará al Consejo de Administración de Movistar Plus, la plataforma televisiva de Telefónica
ortuzar
ficha
telefónica
movistar
17
2
0
K
132
actualidad
9 comentarios
17
2
0
K
132
actualidad
#1
ehizabai
*
Y la hija colocada en Iberdrola. El penequinto en su esplendor.
5
K
69
#9
devilinside
#1
Cultura del esfuerzo, se llama
0
K
12
#2
sat
Qué suerte tienen siempre todas estas buenas gentes y sus familias. Se merecen lo mejor casi seguro por sus gran formación y sus currículum.
2
K
39
#7
Borgiano
Un socialista siempre paga sus deudas.
1
K
24
#5
concentrado
¿Soy el único al que al ver la imagen de la entradilla le ha venido la película Torrente a la cabeza?
0
K
18
#6
Mltfrtk
Menuda jeta tiene esta gentuza, se nos ríen en la cara.
0
K
16
#3
pitercio
*
¡Qué puerta giratoria ni qué puerta giratoria!
0
K
12
#8
Dene
#3
en este caso, cero, porque no ha tenido cargos publicos.
huele a tufo a mil kilometros, pero puertas giratorias, ninguna
0
K
12
#4
aupaatu
*
Gran gestor de lo público.
Iñigo Urkullu (2008-2013). Andoni Ortuzar (2013–2025). Aitor Esteban (2025–presente.
La privatización de Euskaltel fue un proceso gradual que culminó con su adquisición por parte de la multinacional francesa
Orange, tras la fusión de Orange y MásMóvil, empresa que había comprado Euskaltel en 2021; todo esto partió de una privatización inicial del capital público en 2012 y una venta posterior a fondos de inversión, resultando en una pérdida de control público sobre la operadora vasca, que pasó por manos de fondos como Zegona y KKR, Cinven y Providence, hasta su control actual por Orange
0
K
9
Ver toda la conversación (
9
comentarios)
