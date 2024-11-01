edición general
'TeleAyuso' coloca al ultra Carlos Cuesta para hacer tándem con Christian Gálvez, al borde del 0,0% de audiencia en sus tardes

Así, la cadena autonómica madrileña se ha fijado en otro rostro televisivo a quien podemos ver habitualmente en tertulias como 'En boca de todos', 'Horizonte' o 'El tiempo justo' en Mediaset. Además el periodista cuenta con una amplia trayectoria profesional desarrollada en medios como Expansión, El Mundo, OK Diario y 13TV.

johel #1 johel *
"Periodista", "amplia trayectoria profesional" "Expansion, ok diario y 13tv" en la misma frase.
¿Como os quedais? ¿igual que cuando hablan de iker jimenez y rigor informativo o mas torcidos?
#2 ExtremeñoOrgulloso
#1 Pues tiene más currículum que Sarah Santaolalla
johel #4 johel *
#2 Pinchas en hueso, no se de quien estoy hablando ni con quien la estas comparando, para ser menos personalista tendria que escribir esto con los ojos cerrados xD :peineta:
#9 Leon_Bocanegra *
#1 ojo, que ahora presenta "la noche de Cuesta" en Es radio.
Programa que consiste en enchufar una metralleta de bulos contra el gobierno desde el primer minuto hasta el último.
platypu #6 platypu
Teleayuso? que es esto, habeis convertido meneame en un panfleto de mierda
Quel #8 Quel
#6 Es que se les ha colado un poquito de opinión en su subjetividad.
:troll:
carademalo #11 carademalo
#6 Prueba a enviar un meneo con un titular que ponga "TelePedro", verás qué risa. :troll:
#12 Leon_Bocanegra *
#11 desde luego , sería para reírse. Sobre todo si lo envía alguno de los que estan aquí llorando de que se llame teleayuso a la puta basura de Telemadrid.

Mientras televisión española crece y crece, teleayuso ve como sus programas de propaganda política van de 0% de audiencia en 0% de audiencia.

Por eso vais a saco contra televisión española. Os horroriza una televisión decente que no podías controlar.
carademalo #13 carademalo
#12 "Por eso vais a saco contra televisión española. Os horroriza una televisión decente que no podías controlar."

Me encantan esos comentarios acusadores sin tener ni puta idea de lo que se dice, sólo por difamar al que se entiende como "enemigo". Mi opinión sobre Televisión española:

www.meneame.net/story/1-dispara-audiencias-radiografia-explosivo-auge-
"Ha sido tan sencillo como empezar a poner programas en directo o falso

…   » ver todo el comentario
#15 Leon_Bocanegra
#13 disculpe usted caballero por meterle en el saco de los que no toleran una televisión de calidad porque no la pueden controlar, como por ejemplo #14
Quel #17 Quel
#15 ¿ Por eso te da tanta rabia teleAyuso ? Porque esa "no la puedes controlar" ?
:roll:
Quel #14 Quel *
#12 llorando de que se llame teleayuso a la puta basura de Telemadrid.

Por mi puedes llamar teleAyuso a lo que te dé la gana, pero luego ten la decencia que no ponerte princeso llorica cuando otros llaman a teleSanche por lo que es.

una televisión decente que no podías controlar.

Es difícil comprar a una tele corrupta que ya ha sido comprada por otro partido con mas dinero (tu dinero).
:troll:
Quel #7 Quel
¿ Aún no ha llegado tu buaaaambulancia ?

El día que em esta comunidad se penalicen los votos negativos sin fundamento, no queda ni el apuntador.
Gadfly #10 Gadfly *
@eirene, aquí tienes a Delay llorando otra vez
Delay #5 Delay
@eirene aquí tienes a elsnons haciendo un uso inadecuado del voto spam.
#16 slender_1
Perro tuvo tiempo de sobra para meter en vereda a Madrit-Gothan pero no lo hizo así que ahora a llorar.
Findeton #3 Findeton
Sí, deberían cerrar todas las televisiones/radios estatales incluyendo Teleayuso y RTVE.
