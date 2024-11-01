'TeleAyuso' coloca al ultra Carlos Cuesta para hacer tándem con Christian Gálvez, al borde del 0,0% de audiencia en sus tardes

Así, la cadena autonómica madrileña se ha fijado en otro rostro televisivo a quien podemos ver habitualmente en tertulias como 'En boca de todos', 'Horizonte' o 'El tiempo justo' en Mediaset. Además el periodista cuenta con una amplia trayectoria profesional desarrollada en medios como Expansión, El Mundo, OK Diario y 13TV.
¿Como os quedais? ¿igual que cuando hablan de iker jimenez y rigor informativo o mas torcidos?
Programa que consiste en enchufar una metralleta de bulos contra el gobierno desde el primer minuto hasta el último.
Mientras televisión española crece y crece, teleayuso ve como sus programas de propaganda política van de 0% de audiencia en 0% de audiencia.
Por eso vais a saco contra televisión española. Os horroriza una televisión decente que no podías controlar.
Me encantan esos comentarios acusadores sin tener ni puta idea de lo que se dice, sólo por difamar al que se entiende como "enemigo". Mi opinión sobre Televisión española:
Por mi puedes llamar teleAyuso a lo que te dé la gana, pero luego ten la decencia que no ponerte princeso llorica cuando otros llaman a teleSanche por lo que es.
una televisión decente que no podías controlar.
Es difícil comprar a una tele corrupta que ya ha sido comprada por otro partido con mas dinero (tu dinero).
El día que em esta comunidad se penalicen los votos negativos sin fundamento, no queda ni el apuntador.