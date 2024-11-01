edición general
5 meneos
14 clics
El Teide registra 6.000 terremotos en solo 32 horas: tres terremotos por minuto en el último enjambre

El Teide registra 6.000 terremotos en solo 32 horas: tres terremotos por minuto en el último enjambre

El Instituto Geográfico Nacional ha contabilizado unos 6.000 terremotos en apenas 32 horas durante el último enjambre sísmico registrado en Las Cañadas del Teide, entre la medianoche del domingo y que se prolongó hasta las 8.00 horas de hoy. El director del IGN en Canarias, Itahiza Domínguez, ha explicado que ahora se emplea un sistema automático de detección que permite registrar muchos más eventos que antes, cuando el recuento se hacía manualmente y “muchos se escapaban”.

| etiquetas: teide
4 1 0 K 63 actualidad
2 comentarios
4 1 0 K 63 actualidad

menéame