Repunte sísmico en el Teide: los científicos reconocen que el sistema «ha ido un paso más allá»

El comité asesor del Plan de Emergencias por riesgo volcánico de Canarias se ha reunido para analizar la actividad sísmica registrada en la última semana en el sistema volcánico de Tenerife. Los científicos han informado de que el sistema volcánico de Tenerife ha entrado en «una fase nueva» señaló Itahiza Domínguez, director del IGN Canarias. «El sistema ha dado un pasito más allá, pero seguimos sin saber el recorrido» subrayó Dominguez que situó en terremotos superiores a 2,5, la señal de intrusión magmática