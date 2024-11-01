La señal sísmica inusual se repite en el Teide y la presidenta del Cabildo llama a la serenidad

La señal sísmica detectada en el entorno del Teide -inédita hasta ese momento en Tenerife- se ha repetido en la madrugada de hoy, entre las 04.30 y las 05.00 horas, según ha informado el Instituto Volcanológico de Canarias (Involcán). La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila llamó a la serenidad. El próximo jueves 19 de febrero volverá a reunirse el comité científico del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por riesgo volcánico