La señal sísmica inusual se repite en el Teide y la presidenta del Cabildo llama a la serenidad

La señal sísmica detectada en el entorno del Teide -inédita hasta ese momento en Tenerife- se ha repetido en la madrugada de hoy, entre las 04.30 y las 05.00 horas, según ha informado el Instituto Volcanológico de Canarias (Involcán). La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila llamó a la serenidad. El próximo jueves 19 de febrero volverá a reunirse el comité científico del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por riesgo volcánico

Poll
Serenidad, da tiempo a comer.
devilinside
No preocuparse. Son los ovnis de la base escondida en el Teide
titomeneao
Si los expertos no se vuelven a reunir hasta el 19 es que no están preocupados por ahora
